Es especialista en Recursos Humanos y dejó una recomendación a los trabajadores que generó un debate en TikTok

Trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Ese el consejo que plantea Jade, una especialista exempleada de Recursos Humanos que compartió un video en su cuenta de TikTok y se hizo viral. La publicación, que alcanzó en menos de una semana más de 620 mil visitas, generó un debate entre los usuarios en torno a los empleos y la forma de vivirlos.

En el ámbito laboral, se cruzan varias perspectivas. Por un lado, están aquellas personas que aman su trabajo y viven por ello. Otras, se sumergen demasiado y dejan atrás su vida personal. También aparecen aquellas que únicamente tienen un empleo para mantenerse económicamente. Ante estos diferentes panoramas, la tiktoker recomendó una rutina adaptada al último grupo.

“Ve a trabajar, hacé lo que tengas que hacer, que te paguen y volvé a casa”, expresó en el video. En ese sentido, y para que se entienda a lo que apuntaba, agregó tajante: “En el trabajo, anunciarán tu puesto luego de dos días de tu muerte”.

El video de una especialista en Recursos Humanos que generó debate en TikTok.

Además, la mujer dejó una advertencia acerca de lo “complicado” que es cuando se mantienen relaciones afectivas en el ambiente laboral. “Es difícil descifrar si una persona es honesta y real o si actúa de manera falsa”, explicó. Si bien reconoció que pueden nacer amistades en el trabajo, no es recomendable confiar en los compañeros, sin importar el rango de puestos.

En conclusión, insistió en visualizar el trabajo como la forma de ganar dinero y hacer únicamente lo que implica el puesto. “No te sacrifiques por un trabajo que pueda reemplazarte en dos segundos si es necesario. Sos reemplazable en el trabajo, pero insustituible en casa. Tené cuidado”, advirtió.

El debate que se generó en las redes tras el video de la empleada

La visión de Jade encontró adeptos entre los usuarios de la red social, pero también aparecieron aquellos que se mostraron completamente en desacuerdo.

“El trabajo no es tu identidad. Es un medio para pagar las cuentas, eso es todo”, opinó una usuaria. Otra contó su experiencia: “Me abrí camino hasta ser gerente general de una cadena de restaurantes a los 19 años. Trabajé allá durante 6. El día que renuncié, perdí a esa ‘familia’ y amigos que hice dentro”.

Otros, defendieron la capacidad de generar vínculos dentro del ambiente laboral: “Hice verdaderos amigos, para toda la vida. Aún continúan en mi vida, luego de muchos años de no trabajar juntos”. También cuestionaron la crítica de Jade, con respecto al reemplazo en el puesto: “¿Qué se supone que deben hacer cuando morís? ¿Dejar su trabajo vacío? No es realista”.

Otra usuaria optó por un punto intermedio: “Creo que se trata de un equilibrio. Sea un buen trabajador, pero que no se aprovechen de usted. Eso sí, su familia y su hogar, en lo más alto”.

5 consejos para el empleado

Otro debate se armó en la red social, luego de que la usuaria @notyouravghrlady promoviera 5 consejos sobre cosas que nunca deberían hacer los empleados, según su percepción: no dejar un trabajo sin avisar previamente, revisar siempre el recibo de sueldo para comprobar que no haya ningún error, no compartir en exceso información personal, conocer las políticas de la empresa y no quejarse en exceso.

Estos son los 5 consejos de una trabajadora de recursos humanos al momento de conseguir trabajo

En cuanto a la primera recomendación, varios usuarios mostraron su disconformidad. “Ellos no te avisan con tiempo cuando te despiden”. Ante la avalancha de comentarios similares, la creadora del video aclaró: “No dije que se requiere el aviso. Es solo cortesía profesional para aquellos que tienen trabajos en los que esto es importante”.