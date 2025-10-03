Veneno natural para cucarachas: la sustancia que odian para eliminarlas de tu casa, según un especialista

Las cucarachas son de las plagas más molestas para tener el hogar y, como pueden transmitir diferentes enfermedades, es clave combatirlas. Ante esa problemática, un experto reveló que el bicarbonato de sodio es una de las sustancias que estos insectos odian. Con base ese y otros ingredientes naturales, explicó cómo preparar un veneno para erradicar esta plaga para siempre de casa. “Las destruye por dentro”, enfatizó.

Los ingredientes para preparar el veneno natural que elimina cucarachas: “Las destruye por dentro”

El experto en jardinera e insecticidas ecológicos Jaime Gumiel compartió en su canal de YouTube Huerta Forestal De Jaime, donde tiene más de 3,3 millones de suscriptores, un video en el que explicó cómo se puede preparar un veneno natural para combatir cucarachas con ingredientes que pueden encontrarse en cualquier hogar.

El experto explicó como preparar un veneno natural con sustancias que se encuentran en la cocina de cualquier hogar

Para prepararlo, solo se necesitan cinco ingredientes:

Azúcar: dos cucharadas soperas.

dos cucharadas soperas. Agua mineral: aproximadamente 125 ml o la mitad de un vaso.

aproximadamente 125 ml o la mitad de un vaso. Bicarbonato de sodio: dos cucharaditas pequeñas.

dos cucharaditas pequeñas. Mantequilla de maní: una cucharada pequeña.

una cucharada pequeña. Harina de trigo: dos cucharadas.

El experto explicó que la sustancia que verdaderamente combate las cucarachas es el bicarbonato de sodio. “Una vez que entra en su sistema digestivo, las destruye por dentro, ya que acumulan gases que no pueden eliminar y prácticamente revientan”, indicó.

Paso a paso, cómo preparar este insecticida natural contra cucarachas

Gumiel remarcó que es necesario armar un cebo para atraerlas y que así consuman el bicarbonato. Este es el paso a paso de la preparación del insecticida natural:

Tomar un vaso de cristal y llenarlo hasta la mitad con agua

Añadir dos cucharadas soperas de azúcar al agua, pero no removerlo.

Incorporar el bicarbonato de sodio, que es el verdadero veneno natural contra las cucarachas.

Agregar dos cucharadas de harina de trigo. Si la mezcla resulta muy líquida, el experto recomienda añadir un poco más de harina hasta lograr una textura consistente.

Mezclar muy bien todos los componentes hasta obtener una pasta bastante consistente, similar a un puré espeso. Asegurarse de remover especialmente la parte inferior, para que no queden grumos.

Añadir una cucharadita muy pequeña de mantequilla de maní, que le dará un olor y saborizante atractivo para las cucarachas.

Mezclar de nuevo todos los ingredientes hasta que la mantequilla se disuelva lo mejor posible.

“Gracias a este veneno vas a acabar con absolutamente todas las cucarachas que tengas“, aseguró.

El insecticida quedará como una pasta espesa, parecida un puré que habrá que distribuir por el hogar HuertaForestalDeJaime

Dónde aplicar el veneno natural con bicarbonato de sodio para eliminar cucarachas

Una vez preparado el veneno natural, el especialista explicó que hay que comenzar a armar trampas para distribuirlo por la casa. Para eso, recomendó utilizar objetos pequeños. En su caso, usó broches de la ropa rotos, para crear pequeños soportes o potes que contengan la pasta preparada.

“Con que las cucarachas coman un poco es suficiente, ya que no ingieren grandes cantidades de alimento”, apuntó Gumiel.

El experto recomendó utilizar palillos o potes pequeños para distribuir el veneno natural por la casa Captura YouTubeHuerta Forestal De Jaime

Asimismo, el experto explicó que estos “comederos” deben ubicarse en las zonas donde suelen verse estos insectos. Por ejemplo:

Debajo de los muebles.

Al lado o detrás de los refrigeradores.

En el baño, cerca de la ducha.

En zonas de cañerías.

En áreas que las cucarachas vean atractivas por el alimento.

“La cucaracha es atraída por la harina, el azúcar y por la crema maní. Luego consume el bicarbonato de sodio y va muriendo”, describió. Sin embargo, advirtió que el veneno se secará de a poco, por lo que es recomendable renovarlo cada día.

“Con que lo realices una sola vez y llenes toda la casa de estas pequeñas pinzas, seguramente verás un bajón drástico del número de cucarachas que tengas por tu casa”, concluyó.