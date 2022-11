Volvió a Venezuela después de tres años y medio y se hizo pasar por mozo para sorprender a su familia: “No podíamos parar de llorar”

escuchar

Hacía tres años y medio que Jhony no volvía a casa. En junio de 2019, abandonó su Venezuela natal y dejó atrás el paisaje caribeño que lo vio crecer, en una de las innumerables olas de migración de venezolanos que tuvieron que huir de su país por la situación socio-económica que propició el cuestionado régimen político de Nicolás Maduro. Pero lo que más echó de menos durante este tiempo fue el abrazo y calor de su familia, que tuvo que acompañarlo en la distancia. El joven de 25 años, que reside en la Argentina desde entonces, regresó para cumplir su sueño y lo hizo con una conmovedora sorpresa que se viralizó en las redes sociales.

“Dejé Venezuela con una situación muy crítica, principalmente sin agua y sin luz. Emigré, como todo venezolano, por la situación del país. Necesitamos cambiar nuestra realidad. Así como en mi caso pasaron más de tres años, hay gente que lleva 7 u 8 años sin ver a su familia, o incluso más. Que se te muera un familiar mientras estás fuera de tu país es de lo más horrible que te puede pasar. Son las personas que más impactaron en mi vida y que hacen que yo sea quien soy hoy”, señaló Jhony González a LA NACION.

Después de tanto tiempo, Jhony pudo cumplir su sueño. Con un pantalón negro, una camisa blanca y un delantal naranja acorde con el uniforme del staff, se infiltró entre los mozos del restaurante Cimarron Valera, ubicado en su ciudad natal, para atender a su familia en la mesa. Al aparecer con la pizza ante sus padres y sus hermanas, dejó caer el barbijo que le tapaba el rostro para desvelar la sorpresa. Mientras su padre y sus hermanas se fundían en un abrazo, su mamá no podía contener el llanto por la emoción.

Jhony viajó a Venezuela después de más de 3 años y le dio una conmovedora sorpresa a su familia.

“Hoy es tiempo de volver a casa. Pasaron casi 1300 días sin un abrazo cálido de mi madre y sin un ‘enhorabuena’ de mi padre”, relató en la publicación de Instagram, que acumuló más de 33 mil reproducciones desde el 7 de noviembre pasado. “Se me ocurrió la idea en Buenos Aires. Siempre íbamos todos juntos a comer esa pizza, que se llama ‘solo para reyes’, en el mismo local. Vinieron a mi mente esos detalles y un muy amigo mío, que vive en otra provincia, fue mi principal cómplice. Organizó una juntada con mi familia con la excusa de celebrar su nuevo negocio”, contó Jhony.

“Revisé las cámaras de seguridad su llegada, para elegir el momento perfecto para aparecer. La idea era que al principio dijera unas palabras, pero los nervios y la ansiedad por verlos de nuevo y abrazarlos hicieron que saliera corriendo hacia ellos. Todo el restaurante aplaudió y fue maravilloso”, relató. Su voz se entrecorta con tan solo recordar el momento del reencuentro con sus seres más queridos. “Me senté a cenar con ellos y nos dedicamos unas palabras. Nos pusimos al día. No podíamos parar de llorar. Me llenó muchísimo y ahora tengo un motor más grande para moverme: poder hacer que las personas que quiero puedan vivir bien y quitarnos las limitaciones que tenemos”, apuntó.

Jhony se reencontró con su familia en Venezuela. Gentileza: Jhonatan González

Una nueva oportunidad

El joven, que nació en el estado de Trujillo (zona de los Andes), tuvo la oportunidad de viajar a la Argentina en busca de un futuro mejor. Su prima, que vive en Buenos Aires, lo acogió durante los primeros meses de su llegada. “Realmente, no elegí a la Argentina. Fue lo que me tocó en ese momento. No podía avanzar. Mientras trabajaba de delivery, logré independizarme, aunque solo lograba subsistir con el dinero”, señaló.

Jhony vive en Buenos Aires desde hace tres años y medio. instagram: jhonyalegm_

La salida de su país no fue fácil. Con US$300 bajo el brazo, que representaban todos sus ahorros, viajó para poder progresar. Pero durante los primeros cinco días de su estadía sufrió un robo y un accidente laboral con la bicicleta con la que desempeñaba su trabajo de delivery. “Quedé sin dinero y endeudado. Pero vi el lado positivo y traté de cambiar mi situación. Comencé como arbolito en la calle Florida de Microcentro y, a través de contactos, conocí a un venezolano que me ofreció la oportunidad de trabajar en turismo”, describió.

Jugador de béisbol y apasionado por el fútbol, compagina ambos deportes con su nueva profesión. “Ahora me encanta mi trabajo y puedo sumarme a los cruceros que organizo. El próximo año, me encantaría llevar a mis papás a España, que es su destino soñado y nunca salieron de su país”, reveló y destacó: “Cuando salí de Venezuela, me comí las manzanas verdes. Ahora me estoy comiendo las maduras”.

Además, sus hermanas, de 15 y 17 años, se encuentran en medio del trámite para renovar el pasaporte, una odisea para los venezolanos que residen en el exterior. “Desde fuera, es muchísimo más lento y caro. Yo ahorré dinero incluso viajando para acá. Además, a una persona que lo tenga vencido, no la dejan salir. Es complicado porque el venezolano no vive de un solo sueldo, capaz es doctor y a la noche hace de delivery. No sé si cambiará la situación política, porque tenemos un presidente al que nadie sacó después de tanto tiempo y la gente asumió vivir así. El problema no es el socialismo, sino ser un buen líder, algo que no fue Hugo Chávez y que no es Nicolás Maduro”, concluyó Jhony.