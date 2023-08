“¿A la condenada no le interesa la paz social?”: el análisis de Eduardo Feinmann sobre el silencio de Cristina Kirchner

escuchar

Este miércoles, en el pase entre Eduardo Feinmann y Paulino Rodrigues -en reemplazo de Pablo Rossi-, ambos periodistas analizaron la ola de saqueos a comercios que asolaron distintos puntos del país en los últimos días. En ese contexto, y subrayando la falta de reacción de diversos funcionarios del gobierno sobre este tema candente de tensión social, el conductor de El noticiero de LN+ cuestionó, específicamente, el silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner y se preguntó: “¿A la condenada no le interesa la paz social?”.

Feinmann y Rodrigues analizaban los casos de ataques y robos a comercios que se produjeron en diferentes ciudades de la Argentina desde el fin de semana, y resaltaron su sorpresa por la escasa atención que parecía haberle dado a este complejo tema el presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, el conductor de Hora 17 mencionó el discurso que dio el mandatario este miércoles en Neuquén, luego de muchos días sin hablar, en el que dijo que, “básicamente” no hablaba porque “no soy candidato”. “No, ya sabemos que usted no es candidato”, tomó la palabra de inmediato Feinmann, para añadir: “No es candidato pero es el presidente de la república. Y usted es el número uno del país”.

En referencia a otra parte de las declaraciones de hoy de Fernández, donde, en atención a los ataques a comercios, pidió a los argentinos que “cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social”, el hombre de El noticiero de LN+, hablando a cámara, le retrucó: “Desde ayer el presidente tendría que estar preocupado por la paz social, y no hoy, en un acto vaya a saber dónde diciendo ‘yo no hablo porque no soy candidato’. Usted tiene que hablar porque es el presidente de la República”.

Eduardo Feinmann y Paulino Rodrigues analizaron el discurso que dio hoy el presidente Alberto Fernández en Neuquén captura LN+

“Tuvo un acto en Neuquén. Entregando llaves de soluciones habitacionales -aportó Rodrigues-. 14 días de silencio absoluto, estricto y cuando habla, lo hace en medio de la conmoción social y dice ‘no hablo porque no soy candidato’. E hizo un llamamiento a la paz al resto, como si el no tuviera responsabilidad”.

“Claro”, asintió Feinmann, para luego referirse a otra figura central de la coalición gobernante que también ha mantenido silencio en estos días, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. “¿Y la condenada callada la boca? ¿A la condenada no le interesa la paz social? ¿No dice nada la líder?”, se preguntó el periodista.

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner no se manifestó con relación a la ola de ataques a comercios que se produjeron en distintos lugares de la Argentina

“Es más, los referentes del espacio piden que intervenga, pero no para resolver los problemas, sino para que intervenga en la campaña para sumar votos a (Sergio) Massa para mantener el poder”, acotó Rodrigues.

“A menos que a la condenada todo esto le sirva”, reflexionó en voz alta Feinmann. “En un pase de facturas interna, ¿decís?”, inquirió el hombre de Hora 17. “Qué sé yo. Por ahí...”, respondió, intrigante, el conductor de El noticiero, que de inmediato añadió: “Insisto con la frase que escuché de Mayra Arena, esta dirigente social: ‘Alberto abdicó; Cristina abdicó y el único que gobierna se llama Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía’”.

Luego, Feinmann también se preguntó por otros funcionarios de gobierno que tampoco aparecieron públicamente estos días: “El actual Jefe de Gabinete (Agustín Rossi) también abdicó. ¿Dónde está el Jefe de Gabinete?”. “Es el candidato a vicepresidente de la Nación”, añadió Rodrigues. “¿Pero dónde está? ¿No está gobernando? ¿Está preocupado? ¿El ministro del Interior (Wado de Pedro)? ¿Dónde está?”, insistió Feinmann, con un arsenal de preguntas.

“¿Dónde está la CGT? ¿Dónde están los gobernadores?”, aportó, por su parte, Rodrigues. “¡Qué sé yo! Acá hay un gobierno que abdicó, excepto Sergio Massa, que es el ministro de Economía, el presidente en ejercicio, el Jefe de Gabinete en Ejercicio y el candidato a presidente”, concluyó Feinmann.