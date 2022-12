Eduardo Feinmann: “El kirchnerismo sigue demostrando que es una asociación ilícita”

escuchar

Eduardo Feinmann consideró que la decisión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner de desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga a restituir fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires es un “golpe de Estado a la democracia”.

El periodista dijo que el gobierno “está totalmente alzado contra la Corte Suprema de Justicia” y “va contra la República” por anunciar, junto a 14 mandatarios provinciales que asistieron a una reunión de emergencia en Casa Rosada, que no acatará la resolución judicial. La decisión fue considerada como un “alzamiento” y un cimbronazo para el sistema republicano de gobierno, cuyas consecuencias aún son desconocidas.

En este sentido, Feinmann cargó en duros términos contra el presidente, para quien pidió “destitución”, y sostuvo que en el gobierno “se pusieron al margen de la Constitución y las leyes, quebrando el Estado de derecho: están yendo contra la República”. Además, afirmó que el movimiento político liderado por Cristina Kirchner “sigue demostrando una vez más que es una asociación ilícita”.

Alberto Fernández con los gobernadores con los que se opuso al fallo de la Corte Suprema Presidencia

“El gobierno está totalmente alzado contra la Corte Suprema y para mi esto es una suerte de golpe de Estado contra la democracia”, dijo el conductor radial y se preguntó si “habrá legisladores pensando en iniciarle juicio político a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner”.

En un duro análisis, el periodista de radio Mitre sostuvo que en “el kirchnerismo ayer estaban enloquecidos diciendo que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia y que por eso entonces no puede recurrir a la Corte Suprema. Eso es falso desde 1994 a esta parte. Ellos son unos cabeza de termo: el mismo presidente dice que estamos frente a ‘un choque de poderes’”.

¿Qué significa la decisión del Gobierno de incumplir el fallo de la Corte Suprema y qué puede ocurrir? De acuerdo con un relevamiento de LA NACIÓN, distintos constitucionalistas advirtieron que, de cumplirse la decisión del oficialismo, esta “desobediencia” implicaría un “caos” institucional. La posibilidad de que el Gobierno desobedezca el fallo que establece entregar a la ciudad de Buenos Aires casi el 3 por ciento de los fondos nacionales coparticipables implicaría un quiebre institucional del sistema republicano, agregaron.

Feinmann: “Es un golpe de Estado contra la democracia”

“Me parece a mi que es un golpe contra la democracia: ahora sí la Patria está en peligro. No sé si los legisladores se van a atrever a pedirle juicio político al presidente y a la vicepresidenta”, afirmó Feinmann. “Deberían pedirle el juicio político porque no se van a llevar puesta a la República, no hay que permitírselo”, insistió.

“El gobierno está a punto de cruzar el punto de no retorno. Y Alberto Fernández está a punto de pasar a la infame lista infame de golpistas argentinos. Hay que pedir la destitución de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”, remarcó el conductor del programa ¿Alguien tiene que decirlo? (Radio Mitre).

Eduardo Feinmann pidió la "destitución" del presidente Alberto Fernández Instagram: @eduardofeinmann

“Ellos se pusieron al margen de la Constitución y las leyes, quebrando el Estado de derecho. Están yendo contra la República”, advirtió el periodista y cargó en términos muy duros contra el presidente: “Y Alberto Fernández que se autopercibe profesor de Derecho. ¡Por favor! Es un Don nadie, un agresivo, un mediocre, un charlatán. Y el kirchnerismo sigue demostrando una vez más que es una asociación ilícita”, arremetió.

Y finalizó: “Así como hubo cinco millones de personas que salieron a las calles para recibir a la selección nacional, ¿no habrá cinco millones de personas que salgan a las calles para evitar el intento de golpe de estado kirchnerista? Alberto Fernández pasará a la historia como un presidente pusilánime, mediocre y golpista”.

LA NACION