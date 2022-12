Luis Novaresio reveló el detrás de escena de su entrevista a Elisa Carrió: “11 años sin hablarnos”

escuchar

Luis Novaresio conversó este miércoles con Elisa Carrió en una entrevista llena de fuertes definiciones, fiel al estilo de la fundadora de la Coalición Cívica y dirigente de Juntos por el Cambio, quien analizó el escenario político antes de las elecciones presidenciales de 2023 y puso en pie de igualdad a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner: “Todo el que polariza no gana. Cristina y Macri no ganan en segunda vuelta”, consideró.

La entrevista, que se emitió por la pantalla de LN+, llamó la atención de Luis Majul, quien dialogó con Novaresio durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa Buen día Nación, por un detalle muy particular: el conductor del ciclo +Entrevistas no hablaba con la dirigente opositora desde 2011.

“Vi la entrevista que hiciste con Carrió... se ve que te perdonaron”, comentó Majul, y Novaresio asintió: “Hacía 11 años que no nos hablábamos, no estábamos peleados pero no nos hablábamos”. De hecho, el mes pasado, el periodista había anticipado que el diálogo con la chaqueña se encontraba interrumpido: “Por decir estas cosas de Carrió, ella dejó de hablarme”.

Novaresio reveló el detrás de escena de su entrevista a Elisa Carrió

Sin embargo, Novaresio logró entrevistar a Carrió este miércoles para su programa y sostuvo que, en realidad, “no fue una reconciliación porque no estábamos peleados, solo que no hablábamos”. En ese sentido, dijo que la conversación “fue muy interesante porque planteó un lío dentro de la coalición de Juntos por el Cambio” ya que, “puso a Macri y a Cristina en pie de igualdad’'.

Más adelante, luego pasar el fragmento donde Carrió afirma que quería que Lionel Messi fuera campeón del mundo, y justificó: “Tuvimos genios que no eran ejemplos, pero este chico es un genio y es un ejemplo”, Novaresio aportó un detalle singular: la chaqueña no vio ni uno de los siete partidos que la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni jugó en todo el Mundial de Qatar 2022.

“Carrió nunca vio un partido porque boicoteó a Qatar; cuando jugaba la selección, se iba a su cuarto a ver una novela colombiana, y escuchaba los goles”, detalló Novaresio.

Elisa Carrió: “Cristina Kirchner y Mauricio Macri ya fueron”

En la entrevista con Novaresio, Carrió señaló que producto de la evaluación de la opinión pública “va a haber muchos renunciamientos históricos” a ambos lados de la grieta política. “Pero en realidad son encuestas”, aseguró.

Carrió participó de +Entrevistas, en LN+. Captura

Y sorprendió al afirmar que se desgastó su vínculo con Mauricio Macri. “No es personal. He trabajado cuatro años con él, pero perdí esa amistad profunda, porque cada uno elige a los amigos que tiene”. Si bien señaló que “la relación política se mantiene”, hizo hincapié en un límite: “No lo voy a apoyar”.

El carácter “fascista” de Cristina

Carrió también le dedicó algunas frases a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: la titular del Senado es “fascista”, aunque remarcó que es complicado definirla. “La vi progresista, pero nunca la vi peronista”, indicó. “Hay personas que se definen más por ellas mismas; quizás por sus problemas de infancia o características personales”, añadió.

Por eso, la referente opositora le atribuyó a la exmandataria características fascistas. Señaló que el fascismo es en general “un carácter”, una definición que, dijo, es “mucho más que una ideología”. “Todo trastorno de personalidad finalmente se manifiesta en lo público como un carácter fascista”, agregó Carrió. “[Cristina] no ama la diferencia, no la soporta”, indicó.

LA NACION