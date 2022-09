Humo en Rosario: la indignación de Luis Novaresio con Juan Cabandié y Sergio Federovisky por el drama que se vive en la ciudad

La ciudad de Rosario, en Santa Fe, amaneció este lunes “irrespirable” por la presencia de humo proveniente de la quema de pastizales como viene sucediendo desde al menos dos meses. El aire contaminado con partículas de ceniza se apoderó de la ciudad y de otras localidades del sur de la provincia, además del norte de Buenos Aires, como en Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Villa Constitución y San Nicolás.

Hasta esta mañana, las rutas se presentaban con escasísima visibilidad. Ante la emergencia, las autoridades municipales rosarinas recomendaron el uso de barbijo y no hacer actividades físicas al aire libre. De acuerdo con las últimas informaciones, la humareda provenía de un gigantesco foco de incendio en el Delta del río Paraná, cuyo origen es la quema de pastizales, de acuerdo con las autoridades provinciales santafesinas. Este incendio está activo desde hace dos meses y explica el origen del humo que volvió a contaminar el aire de la región, donde viven más de un millón de personas.

La indignción de Luis Novaresio con Juan Cabandié y Sergio Federovich: "Está irrespirable"

“Hoy está de nuevo irrespirable la ciudad de Rosario, no se ve nada. Para los que conocen, en el centro, no se alcanza a ver más allá de la calle”, comentó Luis Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Y aunque después se enojen y me llamen, quiero decirles al ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié, y a Sergio Federovisky (Viceministro de Ambiente de la Argentina) quien sabe mucho de esto, que la inutilidad de lo que han hecho ha sido pocas veces vista”, criticó el rosarino.

“El Ejército Argentino se retiró ayer diciendo misión cumplida, pero hoy vemos en las imágenes que Rosario está irrespirable. La gente está con barbijo: no había visto nunca una cosa semejante. Y esto no es solo Rosario, es San Lorenzo y todo el cordón”, continuó Novaresio.

Desde la secretaría de Salud de la municipalidad de Rosario recomendaron suspender la actividad física en las escuelas en días con mucha presencia de humo. Y es que los niños, las mujeres embarazadas y las personas mayores son particularmente vulnerables a la contaminación del aire y el material particulado que transporta el humo de las quemas en el Delta.

Desde anoche la ciudad se empezó a llenar de humo proveniente de las quemas de pasto en las islas entrerrianas. El aire se torno irrespirable, y mucha gente opta por salir con barbijo. Marcelo Manera - LA NACION

Así lo confirmó en declaraciones radiales el secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, para quien aquello que pueda ser evitable, como la actividad física escolar, la sugerencia es postergarla. “Para reducir riesgos, sugerimos evitar la exposición”, explicó el funcionario, quien pidió estar atentos a síntomas como mareos, vómitos, tos persistente, dificultad para respirar o irritación en los ojos.

En agosto, cuando el humo volvió a ser noticia, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, volvió a apuntar a la Justicia y dijo que él no puede dar con los responsables desde su cartera.

“Muchas veces se me demanda a mí, a la autoridad ambiental de Santa Fe, acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusión, hay que repasar los manuales de educación cívica y lo más preocupante es que esto pase desde un sector del periodismo”, planteó el funcionario.

“Los gobiernos ejecutivos no tenemos poder de Policía, no puedo investigar quiénes son los que prenden ni tengo la competencia para detener a quien lo hace. Es la Justicia quien tiene que hacerlo”, dijo el funcionario.

“El nivel de inoperancia del ministerio de Medio Ambiente ha sido un paradigma y una muestra de lo que pasó en otras áreas del gobierno; ha sido de una inutilidad manifiesta y explícita”, finalizó Calabró.