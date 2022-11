Martín Tetaz: “Al lado de Alberto Fernández, De la Rúa era Churchill”

escuchar

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Tetaz ironizó esta tarde sobre una comparación entre el actual presidente Alberto Fernández y el exmandatario Fernando De La Rúa en la que hicieron elegir al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta durante una entrevista en LN+. El legislador por la Ciudad dijo en sus redes sociales que “al lado de Alberto Fernández, De la Rúa era [Winston] Churchill”, en referencia al exprimer ministro británico.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Martín Tetaz compartió un fragmento de una entrevista a Horacio Rodríguez Larreta en donde le hacían elegir entre el actual Presidente y el fallecido exjefe de Estado.

El alcalde porteño enseguida eligió a De La Rúa por sobre Alberto Fernández y destacó la impronta del radical en respetar la institucionalidad pese a los resultados en materia económica. “De La Rúa fue alguien que siempre respetó las instituciones. Un demócrata. Y eso vale mucho, más allá de que obviamente en lo económico no pudo y terminó muy mal su gobierno, fue alguien que desde su intención siempre defendió las instituciones y eso es algo que siempre voy a valorar, más allá del fracaso económico”, explicó Larreta.

Horas más tarde, Tetaz se sumó al debate y comparó a De la Rúa con el exprimer ministro de Reino Unido y aseguró que si hubiera tenido el valor de la soja que tuvieron los mandatarios kirchneristas hubiera resultado reelecto con el 60% de los votos. “Al lado de Alberto Fernández, De la Rúa era [Winston] Churchill. Le hicieron un golpe de estado con la soja a 150 y se tuvo que morfar la devaluación de Brasil del 99. Si le hubiera tocado la soja a 600 de Cristina [Kirchner], o a 500 de Alberto, hubiera sido reelecto con el 60%”, escribió.

Al lado de @alferdez, De la Rua era Churchill. Le hicieron un golpe de estado con la soja a 150 y se tuvo que morfar la devaluación de Brasil del 99. Si le hubiera tocado la soja a 600 de Cristina, o a 500 de Alberto, hubiera sido reelecto con el 60% https://t.co/94gT63ahti — Martin Tetaz (@martintetaz) November 7, 2022

Días antes y tras el tenso cruce que protagonizaron Patricia Bullrich y Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, Martín Tetaz se refirió a la interna dentro de la coalición opositora y utilizó una metáfora para describir las rispideces dentro del espacio.

“En mi familia somos pocos para las Fiestas, seremos 10 en la noche del 24 a la noche. Si vos vieras de afuera la fiesta, parece que nos matamos. Los pases de factura porque uno se olvidó el vitel toné, porque uno no quiere hacer el asado, otro no quiere hacer las cosas. Vuelan los platos, pero sin embargo somos una familia muy unida, nos apoyamos permanentemente, hay un proyecto común, en el cual estamos todos juntos. Más allá de las discusiones que vos veas de afuera, sobre eso no hay ninguna duda”, ejemplificó el legislador en LN+.

Y continuó, en relación a la coalición: “No hay ninguna duda de que este espacio que está trabajando para gobernar a partir del año que viene y para transformar la Argentina, luego, a mi me gustaría yo tengo otro criterio de cómo sumar. Siempre trato de que mis gestos y mis actitudes sumen y no resten o dividan. Pero después cada uno tiene sus perfiles”.

Y comparó la anecdota con la foto que se sacó con Mauricio Macri en la presentación de su libro Para Qué. “Quiero concentrarme en la discusión de los problemas que tiene la gente, en cómo hacemos para resolver nosotros hacia adelante y esa fue la intención de la foto que me saqué con el expresidente Macri. Busca transmitir ese mismo mensaje. Lo que estamos bancando los radicales es mostrar la unidad, que nosotros dijimos “Juntos” y que no haya ninguna duda y si la hubo, bueno basta, la despejamos”.

LA NACION