Pablo Rossi reveló un trabajo de su pasado y sorprendió a sus compañeros

Este jueves, en su programa Hora 17 en LN+, mientras hablaba con un invitado a su ciclo sobre la situación actual de los empresarios en el contexto del control de precios, Pablo Rossi reveló que tuvo un pasado como empresario. “Tuve dos pizzerías chiquititas en Alta Córdoba”, confesó, para sorpresa de los presentes.

Rossi dialogaba con Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, sobre el presente de la actividad empresarial en el marco de la creciente inflación y del intento de paliar la suba de los precios del gobierno a través del control en los comercios. Un control que el empresario había cuestionado horas antes.

EL pasado empresario de Rossi: "Tuve dos pizzerías chiquitas"

En ese marco, el conductor de Hora 17 apuntó que había una dificultad desde el Gobierno para “entender lo que les está pasando a los comerciantes, a los que tienen un pequeño capital, a los que tienen empleados”. Agregó que por esa incapacidad para comprender optaron por el control de precios.

Grinman asintió, entonces, y dijo que prefería pensar que era un problema de comprensión y no que el Gobierno quería “buscar un culpable”. “Permanentemente se ataca al sector empresario, nos tratan de miserables, de que no tenemos sensibilidad, que dejemos la rentabilidad. ¿De qué rentabilidad me hablan?”, señaló.

En relación al tema de la rentabilidad, Rossi señaló que fuentes cercanas a las autoridades acusan a los empresarios de que “quieren recuperar la rentabilidad perdida en 2020″.

“No hay manera porque los precios serían inalcanzables -respondió el empresario-. Lo que nosotros queremos es trabajar en paz”. A continuación, Grinmann habló sobre lo que desean los emprendedores. “El empresario lo que quiere es, primero, realizar un emprendimiento, que en la Argentina es una actividad de riesgo. No importa el tamaño del empresario, será Pablo con un almacencito”, dijo, señalando al periodista, al que utilizó en su ejemplo.

Entonces, ante la alusión que realizó el empresario a su persona, Rossi reveló su pasado como emprendedor. “Yo tuve una pizzería”, afirmó con una sonrisa. “A los 20 años me puse una pizzería -añadió-. Y después llegué a tener un socio y tuve dos pizzerías pequeñas, chiquititas, un microemprendimiento en Alta Córdoba (barrio de la ciudad de Córdoba)”.

“Entonces sabés lo que es ser empresario”, apostilló Grinman. “Sí, claro”, respondió contundente el conductor de Hora 17.

“¿Y cómo te fue?”, lo consultó el periodista del ciclo Javier Lanari. “Bien. Muy bien”, replicó Rossi. Luego, contó: “Hasta que me agarró la crisis del ‘95... No. Hasta que me puse a trabajar de periodista”.

Para finalizar su anécdota, Rossi bromeó: “Hay algunos que me dicen todavía: ‘Como periodista, sos un buen pizzero’”.

Entonces, Grinman retomó su declaración, basado en la vivencia del periodista, para decir: “Ser empresario en Argentina es una actividad de riesgo. Por eso estamos como estamos, con problemas estructurales de hace 90 años, que lo único que crece es la pobreza”.