Una influencer se sacó una foto en la Torre Eiffel, pero un detalle generó dudas y le llovieron las críticas

Una influencer compartió en Instagram una serie de fotos y un video que la mostraban posando delante de la Torre Eiffel, en París. Hasta allí todo normal, sin embargo, sus seguidores notaron extraños detalles en las imágenes y comenzaron a sospechar. Rápidamente la acusaron de haberlas editado, aunque la mujer se defendió y negó las acusaciones.

Jess Hunt, una modelo británica de 24 años, compartió el 25 de octubre una foto en la red social y escribió: “One of my fave cities” (”Una de mis ciudades favoritas”, en español). En ese posteo, incluyó una serie de postales y videos que la muestran posando frente al icónico monumento de París con un look de noche total black, conformado por un vestido corto con espalda al aire, combinado con unas sandalias y una cartera al tono.

La publicación por la que Jess Hunt fue acusada de usar un programa de edición digital para simular que estaba en París Instagram: @jesshunt2

Pese a que en las imágenes Jess parecía estar frente a la Torre Eiffel y hasta se la vio caminar por la avenida Champs-Élysées, la más importante de la ciudad, algunos usuarios la acusaron de haber cometido un “catfish” (una mentira virtual) al manipular el material. Los comentarios en los que se denunciaba esta situación marcaban algunos detalles audiovisuales que daban lugar a la duda.

Jess Hunt reveló la verdad sobre el video en el que se muestra caminando delante de la Torre Eiffel Instagram: @jesshunt2

La cuenta de espectáculos Celeb Spellcheck calificó a la influencer de “turista virtual” tras marcar algunos indicios que podrían significar que manipuló la imagen para hacerle creer a sus 1,5 millones de seguidores que estaba en Francia.

En otros comentarios, algunos internautas marcaron la falta de sombras en el cuerpo de la influencer, lo que podría estar relacionado a que estuviera frente a una pantalla verde. Esta estrategia, conocida como croma, es una técnica audiovisual que consiste en reemplazar un color de fondo liso que usualmente es de ese color, por otra imagen o video con la ayuda de un equipo especializado.

Los comentarios de los usuarios en los que acusaron a Jess Hunt de "flotar" en el aire en un video que publicó Instagram

También hay usuarios que consideraron que los pies de la modelo estaban “flotando” o que parecían desproporcionados si se los comparaba con la línea de tránsito pintada en la avenida. Así como un “grabado” blanco sospechoso en el contorno de su figura.

“El fondo parece editado, ¿no es así?”, preguntó uno de sus fans, mientras que otro opinó con escepticismo: “Si sos tan parisina no estarías caminando en medio de la calle”.

El descargo de Jess Hunt luego de que la acusaran de editar las fotos

La polémica por la publicación de la modelo escaló tanto que la joven decidió contar la verdad sobre estas imágenes. “Estas fotos no fueron retocadas con Photoshop; yo estaba allí de verdad”, aseguró, según consignó el portal Daily Mail.

En su descargo, Hunt hizo hincapié en el video que subió junto a las fotografías en el cual se la ve caminar por la famosa avenida. “Incluso tengo un video en el post de Instagram en el que aparezco frente a la Torre Eiffel”, justificó.

“El video de Jess Hunt “en París” que generó polémica en Instagram”

La modelo no es la primera que es acusada por editar sus fotos antes de compartirlas. A comienzos de 2020, le ocurrió lo mismo a Kendall Jenner tras compartir una postal en bikini en la que el cuerpo se veía extremadamente alargado.

La publicación de Kendall Jenner por la que la modelo fue acusada de haber editado las imágenes antes de compartirlas Twitter: @KendallJenner

Pese a que en el mundo virtual la edición de imágenes es algo común y está permitido, algunas de las ideas manifestadas con los usuarios marcaban que este tipo de actos fomentan la inseguridad corporal entre los usuarios, sobre todo los más jóvenes, que ven a estas figuras como sus referentes.