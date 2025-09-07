A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones de Buenos Aires 2025

Las elecciones de la provincia de Buenos Aires son hoy, domingo 7 de septiembre. En esta ocasión, los votantes deberán elegir a sus representantes legislativos, además de otros cargos municipales. En una jornada marcada por el clima electoral, muchos se preguntan cuándo se darán a conocer los resultados.

En los días previos a la votación, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires estableció los requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio a partir de la resolución 162/25. Entre ellos, se incluye la publicación y difusión de los resultados del mismo, que se podrán ver “en el Centro de Difusión, por los medios masivos de comunicación, en el sitio web que se habilite a tal efecto, y por los demás medios que oportunamente se establezcan”.

Los resultados de las elecciones bonaerenses se podrían conocer a partir de las 21 LUIS ROBAYO - AFP

En ese contexto, se determinó el criterio que se utilizará para la divulgación de los primeros resultados: “La difusión de los resultados deberá iniciarse no más allá de las 21 horas del día de la elección o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas hasta ese momento en cada una de las secciones electorales”.

Por lo tanto, se espera que esta información se transmita a la población a partir de las 21, siempre y cuando no se demore el conteo de votos. Si el porcentaje del escrutinio provisorio a nivel provincial es menor al 30%, puede que los resultados se conozcan más tarde. Además, puede que los porcentajes de alguna sección electoral se conozcan antes que otras, según el proceso de las mesas escrutadas. La votación cierra oficialmente a las 18 horas, pero podrán votar los que estén en fila con un número correlativo entregado por el delegado electoral tras ese horario, lo que puede demorar el proceso.

El momento que se publiquen los primeros resultados en el Centro de Difusión se resolvió que “serán transmitidos en directo por los medios autorizados, medios públicos y privados del país que deseen retransmitirlos, en forma gratuita”.

Qué eligen los bonaerenses y por qué votan dos veces este año

Los bonaerenses elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye la renovación de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, en distintos distritos electorales, se definirán los nuevos concejales y consejeros escolares, figuras clave para la gestión municipal y educativa.

Elecciones bonaerenses 2025

Por su parte, las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre tendrán un alcance federal. En esta jornada, se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso de la Nación. En el Senado estarán en juego un total de 24 bancas, correspondientes a los electores de la Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En la Cámara de Diputados se elegirán 127 representantes nacionales en todo el país, incluyendo a los que corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Cómo se vota hoy, domingo 7 de septiembre

Respecto a la modalidad de votación, el 7 de septiembre se mantendrá el sistema tradicional con boletas partidarias. El Ministerio de Gobierno bonaerense lo considera un “sistema ágil, robusto y conocido por el electorado”.

En contraste, las elecciones nacionales de octubre sí implementarán la Boleta Única de Papel (BUP).

La provincia se divide en ocho secciones electorales que agrupan municipios para la elección conjunta de diputados y senadores provinciales, cada una con distinto número de electores.

Estas elecciones serán decisivas para definir la representación política en la provincia más grande y poblada del país.