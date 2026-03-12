Quién es René Redzepi, el chef de Noma denunciado por abuso y maltrato laboral

COPENHAGUE.- El mundo de la gastronomía amaneció este jueves con la noticia de la renuncia de René Redzepi, el cofundador y chef de Noma, uno de los restaurantes más importantes del mundo. El danés de 48 años fue acusado por exempleados de abuso, violencia y maltrato laboral durante casi 10 años de trabajo.

Nombrado caballero en 2016 en la Orden de Dannebrog de Dinamarca por la entonces reina Margarita II, Redzepi es uno de los chefs más reconocidos del mundo. En su recorrido, ganó tres estrellas Michelin y Noma fue considerado en cinco ocasiones el “mejor restaurante del mundo” por medio de la revista Restaurant, entre 2011 y 2014, cuatro años consecutivos, y la última vez en 2021.

El nombre del restaurante es un acrónimo de las palabras danesas “nordisk” (nórdico) y “mad” (comida). Noma abrió en 2003 en un embarcadero en el centro de Copenhague. Cerró en 2016 y reabrió dos años después en las afueras de Copenhague.

Esos reconocimientos le valieron para publicar tres libros (el primero en 2006, Noma: nordisk mad y luego le siguieron Noma: Time and Place in Nordic Cuisine y A Work In Progress) y participar de un documental, en donde relató sus conocimientos y su proceso para llevar el proyecto adelante, junto al galardón de dos Premios de la Fundación James Beard.

René Redzepi fundó Noma en 2003 y ganó 3 estrellas Michelín Instagram: @reneredzepinoma

Con una carrera en la cocina que comenzó apenas a los 15 años, pasó por importantes cocinas como las de Le Jardin des Sens en Montpellier, Francia; Thomas Keller’s French Laundry en Napa, California y el mítico El Bulli de Ferran Adrià.

Las denuncias en su contra

El diario The New York Times publicó el fin de semana testimonios detallados de testigos sobre abusos cometidos en Noma, incluyendo episodios de violencia física y humillación pública ocurridos entre 2009 y 2017.

El exjefe del laboratorio de fermentación de Noma, Jason Ignacio White, comenzó a publicar mensajes en redes sociales sobre los abusos que presenció en el restaurante. “Noma no es una historia de innovación. Es la historia de un maníaco que generó una cultura de miedo, abuso y explotación”, escribió White en Instagram.

“Ir a trabajar era como ir a la guerra”, contó Alessia, ahora cocinera en Londres, a ese medio estadounidense. “Tenías que obligarte a ser fuerte, a no mostrar miedo”, agregó. Las denuncias hablaron de “puñetazos en la cara” y que pinchó con utensilios de cocina a varios de sus empleados. “Describieron traumas duraderos derivados de abusos psicológicos, como intimidación, críticas a sus cuerpos y ridiculización pública”, agregó la nota.

Durante años, Redzepi fue blanco de reportes sobre el maltrato a su personal, así como por su uso durante años de pasantes no remunerados para dotar de personal al costoso restaurante.

El descargo del chef

Cuando se conoció la noticia de su renuncia, Redzepi publicó una explicación en su cuenta de Instagram. “Después de más de dos décadas de construir y dirigir este restaurante, he decidido alejarme”, escribió en historias. “Me he esforzado por ser un mejor líder y Noma ha tomado grandes pasos por transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que esos cambios no reparan el pasado”, admitió.

“Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propios actos”, marcó y siguió en otro posteo: “A aquellos que sufrieron bajo mi liderazgo, mi mal juicio o mi enojo, lo siento profundamente y trabajé para cambiar”.

“Cuando comencé a cocinar, trabajé en cocinas en donde los gritos, la humillación y el miedo eran simplemente parte de la cultura“, recordó y subrayó: ”Durante la última década, eso significó terapia, reflexión profunda y alejarme de liderar el servicio diario. Encontré mejores formas de manejar mi ira y todavía estoy aprendiendo".

Con información de AP y AFP