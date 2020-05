El gobernador de Buenos Aires Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Esta mañana, al visitar el centro industrial de General Pacheco de la empresa automotriz Volkswagen, en el partido de Tigre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó que no está en sus planes flexibilizar el aislamiento obligatorio antes de tiempo y cuestionó la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, en medio de cortocircuitos entre las gestiones bonaerense y porteña.

"Muchos piden volver a la normalidad, con esos discursos de la economía. Quiero decir hoy que la normalidad no existe más. No se puede volver a la normalidad, es un sueño, una fantasía, un suicidio colectivo. El virus está circulando. Se lo puede contener pero no controlar", dijo. Además, cuestionó la estrategia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "No creemos, no es por polemizar, que la cuestión venga por el entrenamiento o por andar en la calle o por el consumo... todo lo que se pueda evitar hay que evitarlo. Pero la producción hay que reactivarla en la mayor escala posible".

Asimismo, el mandatario provincial indicó que su administración está pensando en las formas más efectivas para poner en marcha el proceso productivo y destacó: "Si la provincia de Buenos Aires para las maquinas, para el país".

De todos modos, dijo que existen chances de que se habiliten más comercios barriales pero aseguró que siguen de cerca lo que ocurre en el transporte público y que en caso de tener problemas pueden limitar su uso.

Tras el gobernador, fue el Presidente quien habló desde la planta de Pacheco y en línea con Kicillof defendió la cuarentena que rige en el país. "Vamos a seguir privilegiando la vida de la gente. No nos enamoramos de la cuarentena. A nosotros nos preocupa la vida de la gente tanto como la productividad y el desarrollo de la economía argentina", afirmó Alberto Fernández antes de recorrer la empresa.

Ayer Volkswagen informó que retomó la producción con autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre, en base a un protocolo sanitario en el marco de la pandemia, según lo publicado por la agencia Télam.

El reinicio se hizo en un solo turno de trabajo de 6 horas (comienza a las 6 de la mañana) al que concurren 1500 trabajadores que son trasladados en 20 minibuses que hacen recorridos fijos, a quienes se les toma la temperatura corporal al ingreso, se les entrega un par de tapabocas por jornada laboral, se les exige distanciamiento en todos los ámbitos de la planta y se les prohíbe el uso de los vestuarios.