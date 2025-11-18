Alberto Fernández reaccionó tras los dichos de Fabiola Yañez sobre una presunta relación con Viviana Canosa

El expresidente Alberto Fernández reaccionó con dureza este martes tras los dichos de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Su expareja había afirmado que Fernández y Canosa tenían un vínculo extraprofesional y que el exmandatario le había sido infiel con ella. “Basta de mentir”, señaló Fernández en declaraciones radiales.

El ex titular del Ejecutivo sostuvo que tenía una buena relación con Canosa, pero que se basaba en una relación profesional que siguió “hasta que se enojó con el Gobierno”.

Durante una entrevista con Ángel de Brito, Yáñez dijo que Alberto Fernández “engañó a un montón de gente” a la que hoy “le hace creer que lo que vivió fue algo instalado”. Allí habló de supuestas infidelidades del expresidente y habló de Viviana Canosa, con quien aseguró que existe una “relación cercana e íntima” que trascendió el plano profesional. En ese entonces, Canosa era una de las figuras televisivas más críticas del gobierno de Fernández.

“Me dijo que ella le había pedido la Secretaría de Comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes su relación era muy, muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo, muy de esas entrevistas que hasta vergüenza ajena daban, porque la verdad es que solo faltaba que se le tirara encima”, sostuvo Yáñez en diálogo con LAM.

Fabiola Yañez en Madrid, España Facundo Pechervsky - LA NACION

Fernández respondió a las acusaciones esta tarde. Fue mientras el entrevistador lo cuestionaba por el video que filmó de Tamara Pettinato en el despacho presidencial, dedicado, según él, al periodista Ernesto Tenembaum. Fernández sostuvo que el video surgió luego de que él le ofreciera a Pettinato almorzar juntos “porque la conoce hace muchos años” en la previa a una entrevista que iba a realizarle para la televisión china.

Tras los cuestionamientos, aseguró que era un “video privado” que fue difundido por Yáñez, que sabía de la existencia de la grabación hace tres años. “Ella lo mostró. Fabiola. Porque es ella la que maneja ese teléfono. Y ahora, como tiene una denuncia por violación de secretos, dice, ‘ah, no, lo que pasa es que en la ida de Olivos, se me quedó el teléfono’. ¿Qué teléfono dejaste? Si yo estaba en España y el teléfono estaba en España", reclamó a la ex primera dama.

Fue entonces que, enojado y a los gritos, se quejó de las “difamaciones” sobre su persona. “Basta de mentir. Basta de mentir. Eso es lo único que pido, porque ya no lo pido por mí. A mí el daño me lo han hecho y yo me repondré como pueda reponerme. Basta de mentir por mi hijo. Lo pido por favor. Ayer encima suman a una nueva persona. Viviana Canosa. Ah, no, basta. Por favor, por favor, basta, basta, basta, basta”, pidió en diálogo con Radio La Red.

Y sumó: “Miren, yo he tenido una muy buena relación con Viviana Canosa de afecto, de cariño, de respeto como el que puedo tener con usted, hasta que un día se enojó con el Gobierno, como se enojó usted, y empezó a ser muy crítica mía”.

Noticia en desarrollo