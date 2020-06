El presidente de la UCR opinó sobre la actualidad política del país 09:25

El presidente de la UCR y exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo habló sobre la situación política y económica que atraviesa el país, a raíz de la pandemia del coronavirus, . Además, se refirió al futuro de Juntos por el Cambio, que, para él, "no está atado al programa de Mauricio Macri".

En diálogo con Mesa Chica, emitido por LN+, Cornejo dijo que están firmes como coalición y se sumó a las palabras que tuvo el exministro de Interior en la gestión de Macri, Rogelio Frigerio, sobre el liderazgo dentro del espacio. "La Argentina necesita equilibrio de poder y es condición sine qua non que la unidad de Juntos por el Cambio se vea. El kirchnerismo, en sus 12 años anteriores, tuvo dividida a la oposición. En estos seis meses veo con beneplácito que estamos unidos, que es condición necesaria pero no suficiente. Nadie de nosotros está atado al programa de Macri, creo que todos los dirigentes de Cambiemos son necesarios, pero hoy no hay un líder único, y muy por el contrario, tenemos que ir construyendo ese liderazgo de aquí al 2023", remarcó.

Sin embargo, no cree que suceda lo mismo dentro del Frente de Todos. Consultado por la influencia de Cristina Kirchner en la actual administración, destacó que "fueron muy inteligentes " en la maniobra de 2019, e hizo mea culpa: "Quizás mucho más inteligentes que nosotros en la táctica electoral. A medida que pasa el tiempo, a pesar de que soy un convencido de que a este país lo sacamos adelante en materia económica y podemos tener éxito si tenemos un acuerdo oficialismo y oposición, veo que Alberto está abrazado al programa de Cristina y veo con muchísima dificultad que se desprenda de eso. Creo que eran lo mismo y que siguen siendo lo mismo y ese 'policía malo o policía bueno', en la expropiación de Vicentin vino a a descubrir ese velo".

Sobre el banderazo federal a raíz de la intervención de la empresa agroexportadora dijo que "sin lugar a dudas es un llamado de atención para el Gobierno".

"La verdad es que los ciudadanos que salieron a manifestarse fueron bastante más corajudos, bastante más valiente que buena parte de la dirigencia empresaria que está muy pendiente de los movimientos del Gobierno con mucho miedo. Me llena de regocijo que se hayan manifestado, que lo hayan hecho en paz y por supuesto creo que el Gobierno debiera tomar atención que buena parte del sector productivo argentino está diciéndole que no avasalle en la propiedad privada. No es una manifestación a favor de Vicentin, sino a favor del derecho de propiedad", agregó.

En relación a las nuevas medidas de confinamiento que regirán para el AMBA dado el avance del coronavirus, el exgobernador dijo ser muy crítico. "Está costando mucho estar en contra de esta estrategia, que a todas luces creo que es conveniente abandonar. 100 días de cuarentena y nadie se pregunta y nadie hace una autocrítica acerca de cómo entramos y cómo no podemos salir. Creo que no pueden salir por el relato ficcionado que hicieron al principio, donde acorralaron culturalmente a todos acerca del cuidado de la vida como si el resto de la gente que tenga una opinión distinta esté a favor de la muerte y, en ese relato, olvidaron la armonía entre economía y salud".

"El Presidente llegó a decir que prefería 10% más de pobres que 100.000 muertos. No van a haber 100.000 muertos en la Argentina y 10% más de pobres una calamidad para nuestro país. Un estadista no debería estar emborrachado con las encuestas, sino debiera ser el que tenga una mirada estratégica y pueda equilibrar economía y salud en una dosis adecuada", concluyó.