Ayer el juez federal presentó su renuncia a partir del próximo 29, cuando cumplirá 75 años Fuente: LA NACION

14 de julio de 2020 • 10:19

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, habló esta mañana sobre la renuncia del juez Rodolfo Canicoba Corral y aseguró que la decisión no lo sorprendió porque se trataba de "una posibilidad cierta" y se preguntó sobre el futuro de las acusaciones que tenía en su contra.

"Tenía varias denuncias pendientes de resolverse que ahora quedan en la historia. Estaba acusado por enriquecimiento y otras, ninguna estrictamente por su función como juez", dijo en diálogo con Radio Rivadavia. Asimismo indicó que esas causas implicaban también unos supuestos vuelos denunciados de los que nunca se supo mucho.

"Tenía un estilo muy particular", agregó Lugones, quien al ser consultado sobre si Canicoba Corral se iba por la puerta de atrás, dijo: "No, cumple 75 años. Todos los que cumplen 75, si el Gobierno no da un nuevo acuerdo por cinco años más, se van como tienen que irse. Hay varios más que se van a ir".

Respecto de las denuncias que recaen sobre los jueces del país, el presidente del Consejo de la Magistratura aseveró que no tiene un número específico de todos aquellos que están denunciados pero dijo que a principios de año era cerca de doscientos. "No todos los jueces federales están denunciados", afirmó.

Rodolfo Canicoba Corral presentó ayer su renuncia a partir del próximo 29, cuando cumplirá 75 años, edad límite que establece la Constitución Nacional para ejercer la magistratura. Con su decisión, quedarán vacantes tres de los doce juzgados de instrucción del fuero federal porteño, que funciona en Comodoro Py 2002 y concentra las causas por corrupción.

El magistrado está actualmente a cargo de su juzgado, el federal 6 y del 12.

Esta mañana, en declaraciones radiales, Canicoba Corral aseguró que decidió presentar su renuncia porque se siente "hastiado de los últimos cuatro años de erosión permanente" y apuntó contra el macrismo y los medios de comunicación.

Canicoba Corral también está a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA desde 2003. Fue el magistrado que declaró como delito de "lesa humanidad" al ataque del 18 de julio de 1994 y ordenó la captura internacional de los ciudadanos iraníes actualmente acusados por la voladura de la mutual judía. Entre otras medidas, sobreseyó al extitular de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas, en una investigación por supuesta transferencia irregular de fondos desde Brasil vinculada al caso Odebrecht.