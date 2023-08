escuchar

A una semana de las PASO y en un escenario en el que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue el más votado, el periodista y columnista de LA NACION, Carlos Pagni, habló acerca de las dudas que genera el economista. “Milei tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional ”, consideró el historiador durante un evento con empresarios e inversionistas.

“Milei tiene un problema”, sostuvo Pagni en el cierre de una conferencia y explicó: “Voy a terminar con algo audaz e irreverente para Milei, probablemente incorrecto. Vi varias entrevistas a Milei. Una muy importante con [Luis] Novaresio, pero vi la que le hizo [Alejandro] Fantino, en donde Milei se pone a llorar por la amistad con Fantino, y se pone a llorar cuando recuerda a Mauro Viale que esta en el cielo, y le regala a Fantino su discurso del domingo”.

“Ahí se produce toda una escena entre ellos muy personal que no tiene nada que ver con la política, y cuando Milei explica por qué él está en ese programa y por qué él recuerda a Mauro Viale, dice ‘porque ustedes me consideraron a mi’; cuando todo el mundo lo menospreciaba, ellos le daban un lugar”, expone Pagni sobre el motivo del llanto del líder de La Libertad Avanza.

El análisis de Carlos Pagni sobre la emocionalidad de Javier Milei

Pagni analizó esa entrevista con Fantino: “ Lo dice de una forma que uno piensa este muchacho es alguien totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita... Y por eso gana, porque la gente está igual . Conecta con algo que conoce perfectamente, una sociedad que siente que la clase política le ha hecho bullying. Y a él le han hecho bullying”.

“Esto implica una fragilidad que cuando estás en el gobierno no te tiene que importar nada, ni la muerte de un hijo, como demostró Carlos Menem y siguió gobernando. Ahí hay un problema, la gente a lo mejor detecta ese problema”, explicó.

El analista, agregó: “Lo que dice (Andrés) Malamud es cierto: las democracias no se vean afectadas solo por gran autoritarismo, también las afecta la fragmentación de poder”.

Además, dijo que la gente “está esperando que le resuelvan la inflación, el problema del trabajo y los problemas básicos, y si no se pueden poner de acuerdo en el Congreso, o la Corte te voltea el decreto... Por eso es importante saber con qué autoridad tiene el que viene. Porque al político que viene con un gran caudal de votos por un tiempo se le alinean pero después..”.

El periodista sostuvo: “Tengo que decir las cosas que son feas ¿Quién va a manejar la caja del interior par alinear con los gobernadores? ¿En serio Milei cree que puede sacar leyes en el Congreso si le corta a las provincias los giros discrecionales? ¿Piensa eso? Porque lo tiene escrito. Hay un tema de pericia. Son las dudas que tengo respecto de Milei, y las tuve con el gobierno de Macri. [En el gobierno de Macri] Ellos decían: eh, vamos a ir contra todas las obras sociales. ¿Sabés quién hay detrás de cada obra social, sabés con qué interés te metés cada vez que tocas algo? No, no...porque yo vengo...y por qué no estudiás. No tenés tiempo de estudiar ahí, ahí tenés que saber”.

Por eso, para Pagni, la sociedad argentina, el electorado “acaba de iniciar un experimento rarísimo, riesgosísimo para el nivel de problemas que tenemos, pero es así, es el momento histórico”.

La entrevista en la que Milei lloró

El pasado lunes, Javier Milei visitó el estudio de Neura Media, donde fue entrevistado por Fantino, en su programa La cosa en sí, e inesperadamente, decidió hacerle un regalo al periodista, a quien definió como “el padre de la criatura”.

Al comienzo de la charla, el animador le agradeció al dirigente por haberle propuesto ir a su espacio tras el triunfo electoral del domingo, tras lo cual el economista señaló entre lágrimas: “Algo que te dije ayer es... y me emociona, si yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a dos lugares: uno con un amigo que está en el cielo, y otro con vos, que son los padres de la criatura”.

En relación a la otra persona, el candidato presidencial precisó: “Si hoy estuviera Mauro Viale vivo, iría a verlo; y dado el privilegio que tengo de poder interactuar contigo es que vine acá”.

A la vez, le agradeció a Fantino por el tratamiento de la información que tuvo Alejandro sobre él: “Vos te jugaste con un número, me diste lugar: sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal... y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera”.

Allí, inesperadamente, Milei ofreció hacerle un regalo. “Pensando en todo lo disruptivo, me gustaría tener algo histórico que te represente”, respondió Alejandro. “A ver si te gusta esto”, replicó el dirigente. Al verlo, el animador contó: “Es el discurso manuscrito. No me lo podés regalar. Es tuyo, es histórico”, señaló, en relación al papel con el texto que le dio letra en la noche del domingo.

LA NACION

Temas Javier Milei