Entrevista a Carlos Stornelli y a Daniel Santoro en Mirá lo que te digo (LN+) 34:06

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 01:04

El fiscal Carlos Stornelli anticipó que iba a usar "una frase hecha", y al conversar con Mirá lo que te digo, el programa que conduce Luis Majul, dijo: "Se me acusa de delitos que no cometí". Más adelante, el magistrado señaló, contundente, que no teme ir preso: "La verdad me acompaña". Aunque lanzó: "La operación no era tan berreta como yo pensaba, pero ninguna operación de estas me va a conmover en la perseverancia del ejercicio de mi función".

Ayer, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla dio por cerrada la instrucción del Caso D'Alessio. En esta causa, el juez acusó a Stornelli como coautor de tentativa de extorsión cometida "en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal" en violación a la Ley de Inteligencia.

Además, dispuso que, una vez que se confirmen los procesamientos del fiscal federal porteño, del falso abogado Marcelo D'Alessio y del periodista Daniel Santoro, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral. "No hay ningún elemento nuevo", resaltó el abogado, a quien también le ordenaron la entrega de su pasaporte y le fijaron una caución real de 10 millones de pesos que deberá depositar en tres días.

Invitado a LN+ junto a Santoro, Stornelli analizó la actualización del caso: "No terminé de leerlo, pero es un mal refritado de lo que escribió el juez hace un año. Yo desconozco la intención, sí veo los efectos: reinstalar el tema de mi procesamiento en los medios, justo en la semana donde yo tomé decisiones difíciles como la del Nodio, como las inhibitorias de las causas de Lomas de Zamora. Parece ser que eso inquieta a mucha gente".

"Estamos frente a una prueba de amor; esto es para servir a alguien, claramente. No hay una sola prueba, yo no conocía ni hablé con ninguna de estas personas. Simplemente recibí a un abogado que trajo a un imputado colaborador al que no se le había prestado mayor atención", resaltó.

El fiscal agregó que la Justicia puede llegar "hasta cualquier lado" porque "todos los aspectos de la vida dependen de un juez". "Por eso hay que tener tanta prudencia cuando se elije a un juez y no elegir a un muchachito de la militancia o a un soldadito que haga este tipo de faenas", advirtió.

Stornelli atribuyó estas acciones de Ramos Padilla a cierto grado de desesperación y una intención "de correr para adelante" y de ascender laboralmente. "No lo dije nunca, pero el juez Ramos Padilla está investigado, está querellado por mí por hechos en los cuales él podría haber participado, el Operativo Puf no pudo haberse hecho sin la participación del juez", comenzó. "Yo nunca lo quise decir explícita, públicamente porque no me parecía, pero ahora están jugadas todas las cartas y este hombre ya tomó sus decisiones. Hay muchas más cosas por decir de lo que ha pasado, cosas que todavía no se saben públicamente".

De esta manera, y evitando dar información clave, el fiscal dijo que "hay muchas pruebas que indican que es una cosa armada y que en ese armado hay que investigar la conducta del juez". Y ejemplificó esto al decir que "el hombre que denunció estuvo reunido con el juez antes de hacer su sorpresiva aparición en Dolores" y que, luego, esta persona "se fue a Miami y no volvió nunca más".

Para él, "la Justicia está afectada desde el momento en que se pone en duda la inmovilidad de los jueces y que ese es un tema a debatir y votar". Y dijo que a esto se le suma el daño que se produce contra las instituciones. Y sumó que cree que hay "una enorme operación contra uno o varios periodistas o contra los que se atreven a investigar". "¿Ahora quién va a querer ser periodista de investigación o fiscal e investigar delitos de corrupción?", se preguntó entonces, y añadió cuan importante es despertar a la sociedad en este aspecto.

El magistrado consideró que "el espíritu corporativismo no existe" en ese sector. "Estamos solos, pero no me quejo porque siempre fui un solitario", sostuvo. "Yo me defiendo solo, con mi abogada. Cuando hay que tener una actitud fuerte frente el avasallamiento sobre la Justicia o sobre la independencia del Poder Judicial aparecen los 'pero' y las dudas".

Con información de Télam

Conforme a los criterios de Más información