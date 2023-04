Chilavert habló de su encuentro con Patricia Bullrich: qué dijo sobre la propuesta de candidatura para La Matanza

escuchar

El exfutbolista paraguayo José Luis Félix Chilavert habló en LN+ días después de que la precandidata a presidenta Patricia Bullrich le ofreciera la intendencia de la Matanza. En diálogo con Eduardo Feinnman y Jonatan Viale, brindó detalles del encuentro con la exministra de Seguridad y la contestación que dio a la propuesta.

“La realidad es que ocho meses estuvimos reunidos, tomamos un café sobre la Avenida Libertador. Me propuso ser intendente de La Matanza. Justamente, yo ya había tomado la decisión de ser candidato a presidente en mi país”, sostuvo Chilavert. Aclaró, sin embargo, que “las puertas están abiertas”.

Y completó: “A mí me llena de satisfacción que una persona como Patricia Bullrich se haya fijado en mí. Yo le manifesté que en la zona de La Matanza hay muchos paraguayos. Pero también hay que ver qué piensan los argentinos de mi figura. Hoy mi prioridad es ser presidente de Paraguay”.

Respecto de la opinión que le suscita Bullrich, alegó que siente “lleno de orgullo como paraguayo de una señora como Patricia Bullrich” y se sinceró: “Me encantaría que sea la presidenta de la Argentina. Me gustaría también que Javier Milei estuviera con ella”. En esa línea, remarcó que lo une “una amistad” con el economista y diputado liberal Milei -se los vio cenando juntos en Paraguay el mayo pasado-. “Él jugaba en inferiores de San Lorenzo. Me encanta”, precisó.

El exfutbolista paraguayo José Luis Félix Chilavert en LN+

Consultado también sobre la situación judicial que afronta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Chilavert sostuvo “Lo más importante es que la Justicia actúe. Para que un país sea serio, las Justicia tiene que ser dura. Yo creo que la Justicia tiene argumentos valederos, muchas pruebas contundentes contra ellas y muchos otros que la rodean. En mi opinión, ella debería estar adentro [en referencia a la cárcel]”.

Y también habló sobre un potencial estallido en caso de que la oposición gane las elecciones, escenario que anticipó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández: “Yo creo que el mayor porcentaje de los argentinos son personas inteligentes, trabajadora y no hay que llegar a la violencia. Van a saber entender que a veces se gana y otras veces se pierde. Jamás hay que ir adelante con intención de matar al otro. Las elecciones deberían ser justas y respetarlas”.

En los últimos tramos de la entrevista, el exarquero de Vélez se refirió al vínculo que une a la Argentina y Paraguay. “Somos hermanos. Estamos agradecidos acá con la Argentina. Hay mucho trabajadores, buenos ejemplos y grandes profesionales”, destacó. Asimismo, dijo estar también agradecido de que “su país atienda compatriotas en hospitales” y anticipó una primera medida que tomaría en caso de ser jefe de Estado: “Todos esos gastos deberían absolverlos nuestro Estado”.

Chilavert abogó luego por la unidad en Sudamérica al decir que “somos el futuro del planeta” y denunció las intenciones de Europa de “quedarse con la soberanía de nuestros países”. “Europa viene por nuestros recursos. Nos quiere meter la carne sintética. Y a Paraguay lo tiene en la mira la Comunidad Europea porque somos el país que más contamina el planeta. Quieren disminuir el número de cabezas de ganado que tenemos porque emiten mucho gas metano”, alertó.

El ofrecimiento de Bullrich a Chilavert

Después de haber participado de un encuentro convocado por Mauricio Macri para evaluar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta sobre cómo y cuándo se votaría en la ciudad, la ahora extitular del Pro sorprendió durante una entrevista radial al anunciar que le ofreció Chilavert ser candidato a intendente de La Matanza.

En diálogo con Radio Continental, dijo: “A mí me encantaría que él lo fuera, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me confesó que le gustaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras, pero me dijo: ‘Me voy por mi Paraguay’, veremos”.

Puntualmente, al evaluar lo que se debería hacer en el distrito de La Matanza, Bullrich señaló: “Lo básico es utilizar los recursos de una manera adecuada”. “La Matanza tiene un fondo de ahorro enorme y no lo utiliza para el bienestar de la gente”, sostuvo, y acusó: “Tenes calles desastrosas, no hay cloacas, no hay seguridad”.

Patricia Bullrich durante su presentación en la Sociedad Rural Alejandro Guyot - LA NACION

“Hay municipios como el de San Miguel que, a partir de un sistema de seguridad propia, bajó el delito en un 70% y no es un pueblo que tiene campo alrededor, tiene lugares complejos como Moreno o José C. Paz”, contrastó Bullrich, y siguió: “La falta de voluntad política, la idea de que dejamos las cosas como están, de no mejoramos nada, de no trabajamos por la vida de la gente, es algo que en La Matanza se ve muy fuertemente”.

Según Bullrich, en la provincia de Buenos Aires es posible encontrar “intendencias buenas que sean de Juntos por el Cambio y también hay buenas gestiones que vienen del peronismo”. “Podés hacer la diferencia entre un lugar y el otro”, dijo, y apuntó: “En La Matanza guardan la plata, no la invierten, no tienen agua, las calles son un desastre, no tiene centro de monitoreo cuando hay en todas las ciudades del país. No tienen nada”.

