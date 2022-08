Conmoción en Misiones: encontraron muerto a Sergio Kupczyszyn, intendente de Gobernador López

Sergio Kupczyszyn, intendente de la localidad de Gobernador López, Misiones, fue encontrado muerto a los 46 años dentro de su casa. El cuerpo sin vida del mandatario comunal -que ejercía su segundo mandato- fue descubierto cerca de las 22 de este domingo por familiares suyos cuando, al llegar al domicilio, lo hallaron tirado en el piso. Las primeras pericias indican que se habría suicidado.

Efectivos de la Unidad Regional VI se hicieron presentes en la vivienda ubicada en el lote 251 de la ruta provincial 215. Se espera que en las próximas horas sea posible esclarecer el motivo del deceso de Kupczyszyn. Como primera medida, se preservó el espacio y se solicitó la presencia de la División Policía Científica Alem para realizar las pericias correspondientes.

La Policía Científica se presentó en la vivienda del alcalde para investigar las causas de su muerte y según informaciones preliminares se trataría de un suicidio. Su esposa indicó que no habían tenido problemas intrafamiliares ni con otra persona, pero que sí se hallaba medicado y bajo tratamiento por un cuadro de depresión.

“La Municipalidad de Gobernador G. López informa que a raíz del fallecimiento del Doctor Sergio Kupczyszyn se declara 3 días de asueto para toda la comunidad”, informaron a través de su cuenta oficial de Facebook.

Allí detallaron que se comenzará la semana con asueto y que por tal motivo no se atenderá al público desde el municipio. “Hoy lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de agosto, la municipalidad no atenderá al público en general por esa misma razón los ciudadanos no podrán realizar ningún trámite”, concluye el comunicado.

El presidente del Concejo Deliberante de Gobernador López, Rubén Golot reemplazaría al fallecido intendente frente al Departamento Ejecutivo Municipal hasta que se concluya el mandato estipulado hasta el próximo 10 de diciembre de 2023. Asumiría mañana.

Asimismo, faltaría determinar quién ocupará el cargo de Golot en el Consejo Deliberante.