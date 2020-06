La convocatoria es para el próximo sábado a las 16 horas en diversos puntos del país y se pide "por la libertad y la república" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 18:44

A través de redes sociales crece la convocatoria a todos los ciudadanos que deseen sumarse para realizar un " Banderazo Nacional" cuyo eslogan principal es " por la libertad y la república ". La movilización está pautada para el próximo sábado 20 de junio , fecha en que se celebra el Día de la Bandera , a las 16 horas, en diversos puntos del país.

Convocatoria a Banderazo Nacional el próximo 20 de junio.- Fuente: Twitter 00:22

Video

Con el hashtag #20J, usuarios autoconvocados plantean la necesidad de salir para manifestarse contra determinadas medidas implementadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández, especialmente la intervención de la empresa Vicentin .

Uno de los mensajes más contundentes que circula como parte de la convocatoria es un video en el que se ve a Fernández dando su primer discurso como presidente argentino a la gente reunida en la Plaza de Mayo, el 10 de diciembre del año pasado.

Allí Fernández expresa a los presentes: "Quiero inaugurar un tiempo de mucho debate para poder construir la Argentina que nos merecemos. Y quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando".

Hasta cuándo queda extendida la VTV según la patente del auto

Justo después de la última frase del flamante presidente aparecen imágenes de gente en la calle flameando banderas argentinas con el hashtag sobreimpreso #BanderazoPorLaRepública y en grandes letras blancas "20 de junio, 16 horas, en todo el país, banderazo nacional".

Las entidades que representan al campo ya anunciaron que se sumarán a esta convocatoria.

Otras consignas de la protesta son: " No al cierre de las Pymes ", "No a la destrucción de la democracia", "No a la mentira" y -un tema determinante-, " No a la expropiación de Vicentin ".

Esta medida de protesta está planteada por los usuarios de redes como una continuación de los bocinazos y manifestaciones realizadas por los habitantes de la ciudad santafesina de Avellaneda en contra de la intervención y posible futura expropiación de la citada cerealera , cuya sede se encuentra en dicha localidad. Avellaneda es, de hecho, uno de los, hasta ahora, 30 puntos del país donde se convoca al banderazo.

Avellaneda, la ciudad santafesina sede de Vicentín, es uno de los puntos del país donde se convoca al banerazo Fuente: Archivo