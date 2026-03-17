Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El Gobierno designó veedores en la AFA por 180 días y les otorgó “amplias facultades” para investigar
El Gobierno dispuso finalmente una “intervención en grado de veeduría” en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.
La decisión fue firmada esta noche por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y mantiene el plan de trabajo y los veedores que habían sido propuestos por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia. El nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez.
$LIBRA: los diputados de la comisión investigadora acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa
A la luz de las últimas revelaciones del caso $LIBRA, que dan cuenta de la vinculación activa del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los responsables de la presunta estafa, los diputados opositores que integraron la comisión investigadora acusaron al jefe del Estado de formar parte de una operación “planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.
Asimismo, los legisladores anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal para que sea relevado del caso. Le achacan los delitos de entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados.
Una diputada denunció a Adorni por un contrato de la consultora de su esposa con una naviera y por dos licitaciones bajo su órbita
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, suma problemas judiciales. La diputada libertaria disidente Marcela Pagano denunció que la consultora de la esposa del funcionario tuvo contratos con una naviera proveedora de YPF, la petrolera estatal de la cual Adorni es director.
El escrito abarca presuntas irregularidades en distintas áreas del Gobierno, pero el centro de la acusación habla de conflicto de intereses que implican a una naviera, National Shipping SA, proveedora de YPF que contrató los servicios de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti.
Atravesado por sus internas, el Gobierno eligió el silencio ante las nuevas revelaciones del caso $LIBRA
Atravesado por sus internas, el Gobierno eligió este lunes el silencio ante las consultas por el caso $LIBRA luego de que en los últimos días se dieran a conocer borradores de contratos y múltiples mensajes peritados por la Justicia entre el empresario estadounidense Hayden Davis, que impulsó la criptomoneda, sus socios locales, los lobistas Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, y el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Esas revelaciones, surgidas de peritajes que realiza la Justicia, contrastan con las explicaciones que dio el presidente Javier Milei luego de la promoción y el colapso de $LIBRA. El mandatario se presentó este mediodía en Córdoba, donde tampoco hizo alusiones al respecto.
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