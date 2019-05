Daniel Vila habló de su incómodo momento al aire con Feinmann

Feinmann encontró a su jefe en el acto de lanzamiento del libro de Cristina Crédito: A24

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2019 • 15:14

La secuencia que estuvo en boca de todos. En el Noticiero de A24, Eduardo Feinmann repasaba con sorna las personalidades invitadas al lanzamiento de Sinceramente, el libro autobiográfico de Cristina Kirchner .

De repente, la cámara se posó sobre Daniel Vila , el presidente de Grupo América, sentado en la primera fila del encuentro. Y el verborrágico periodista, de repente, se quedó sin palabras.

En una entrevista con FM Cielo, Vila hizo referencia al incidente. "Se sorprendió al verme. Se habrá imaginado que, entre tanto kirchnerista, no podía ir a sentarme ahí", contó.

En ese contexto, el empresario dijo que no le gustan los términos duros que Feinmann suele emplear en sus apariciones televisivas. "Me incomoda, no comparto la agresión", dijo. "Acepto que se puedan hacer críticas con dureza, pero hay un límite que no debería pasarse nunca, que es el respeto", afirmó.

Vila también reconoció que "surgieron toda clase de lecturas, especulaciones de lo más extrañas" respecto a su participación en el lanzamiento, aunque sostuvo que la explicación de su presencia "es simplísima": "Fui porque me invitaron, me pareció un hecho político importante. No hay ninguna lectura conspirativa".