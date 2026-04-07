Diputados kirchneristas presentaron un proyecto para declarar la neutralidad de la Argentina en la guerra contra Irán

Diputados de Unión por la Patria presentaron este martes un proyecto que la Argentina se declare neutral en la guerra en Medio Oriente. La postura del bloque kirchnerista surge luego de las declaraciones de diversos funcionarios del gobierno nacional que expresaron su apoyo a Estados Unidos e Israel en su pelea contra Irán, lo que generó fuertes advertencias de parte de la república islámica a la Argentina.

La iniciativa ocurre a pocas horas de que venza el ultimátum de Trump a Irán, donde amenazó con eliminar “una civilización entera” si no reabren el estrecho de Ormuz.

El proyecto, encabezado por Juan Marino, incluye la firma de 26 legisladores que piden la neutralidad de la Argentina debido a que “no es parte beligerante en dicho conflicto” y que “no reconoce enemigos en ninguno de los dos bandos enfrentados”.

Además, piden “reafirmar la vocación histórica de paz y compromiso con la solución pacífica de las controversias internacionales” y el hecho de que América Latina y el Caribe constituyen una Zona de Paz, según fue proclamado en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la ONU.

El presidente Donald Trump habla con reporteros en la Casa Blanca en Washington Mark Schiefelbein - AP

Inmediatamente pide la desautorización de las declaraciones públicas y actos institucionales del gobierno de Milei por “haber sido realizados sin la intervención ni la autorización del Congreso”.

Una de las afirmaciones más potentes de parte del Presidente ocurrió en una charla en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, donde llamó “enemigo” a Irán y dijo ser “el mandatario más sionista del mundo”.

Tras sus palabras, uno de los principales medios de Irán, Tehran Times, publicó en su tapa una dura amenaza a la Argentina por su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Sostuvo que la administración mileísta se convirtió en “un instrumento del régimen sionista” y de la potencia norteamericana “para impulsar el proyecto de iranofobia”.

Los diputados de UP pidieron desautorizar estas declaraciones de Milei, como también el respaldo institucional de la Cancillería argentina y la Oficina del Presidente a los ataques militares de Estados Unidos e Israel.

El presidente Javier Milei junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu Presidencia

Pidieron lo mismo para las declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, al diario El Mundo, donde afirmó que la Argentina prestaría “cualquier ayuda que EE.UU. considere”; las palabras del canciller Pablo Quirno donde no descartó el envío de buques de la Armada Argentina al Estrecho de Ormuz; y para todo acto, declaración o comunicado oficial que “comprometa a la República en el conflicto bélico”.

En tanto, buscan intimar al Gobierno a abstenerse de realizar cualquier acto de colaboración, participación o asistencia directa o indirecta en la guerra, incluida la cooperación militar, logística o de inteligencia. De aprobarse el proyecto, los diputados piden comunicar la resolución a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos, a la Celac, y a los gobiernos de los Estados Unidos, Israel e Irán.

Los diputados argumentaron que las declaraciones de la gestión libertaria violan el inciso 25 del artículo 75 de la Constitución Nacional que otorga al Congreso la facultad exclusiva de “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”.

“Esta disposición no admite interpretación extensiva ni delegación: ningún acto del Poder Ejecutivo que comprometa a la Nación en un conflicto bélico puede ser realizado sin la previa autorización del Congreso”, sumaron. Para el bloque, el gobierno de Milei actuó “de manera unilateral, comprometiendo a la Argentina en un conflicto bélico internacional sin la autorización requerida”.

“Es deber de esta Honorable Cámara ejercer las facultades que la Constitución Nacional le confiere y pronunciarse de manera inequívoca: la República Argentina es neutral en la guerra contra Irán, no participará del conflicto, y América Latina es y debe seguir siendo una Zona de Paz”, concluyeron.

El proyecto fue firmado por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Martín Aveiro, María Graciela Parola, Hilda Aguirre, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Lorena Pokoik, Ernesto Alí, Pablo Todero, Marcelo Mango, Adriana Serquis, Jorge Neri Araujo Hernández, Cristian Andino, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Itai Hagman, Roxana Monzón, Nicolás Trotta, Ana María Ianni, Varinia Marín, Jorge Chica, Juan Carlos Molina, Carlos Cisneros, Cecilia Moreau, Raúl Hadad y Andrea Freites.