Diputados: sin discutir las reformas laboral y penal juvenil, el PJ no logró consenso sobre el único punto por el que se congregó

La primera reunión de bloque de los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) duró menos de dos horas. Alcanzó para dejar una certeza: el único tema abordado fue qué hacer con el acuerdo Unión Europea-Mercosur y ni siquiera en ese punto hubo una conclusión clara. Sin definiciones desde la cima —donde pocos ven una conducción nítida—, la conversación resultó inviable, según reconstruyó LA NACION a partir del testimonio de algunos de los asistentes.

“Cuando dijeron que estábamos al borde de una tercera guerra mundial, me fui”, resumió uno de los diputados, visiblemente desencantado. Durante el desarrollo de la cumbre, el legislador kirchnerista Juan Carlos Molina, que también es sacerdote, le mostraba el recinto y otros salones de la Cámara a una comitiva de adolescentes. Postal de la dispersión del bloque opositor.

Las reformas laboral y penal juvenil —esta última, vinculada a la baja de la edad a partir de la cual un menor podría ser juzgado— ni siquiera entraron en discusión. Tampoco se avanzó sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que amplió las facultades de la SIDE y había provocado un rechazo público inmediato de buena parte del bloque que conduce el santafecino Germán Martínez. “Hubo un primer impulso y después se diluyó”, explicó un referente del PJ que apuesta a que la Justicia frene su aplicación. El camino legislativo, admiten, será espinoso: no solo porque todavía no están garantizados los votos para rechazarlo, sino porque anticipan un debate interpretativo sobre la posibilidad de tratarlo durante las sesiones extraordinarias.

Hugo Moyano (h.) y Sergio Palazzo, dos diputados de UP de extracción sindical Ignacio Amiconi

La cumbre dejó así un sabor amargo. Expuso las dificultades de un espacio que todavía no logra construir un nuevo mensaje hacia su electorado. Por ahora, sobrevive a fuerza de reacción frente a la agenda del oficialismo. La única consigna que ordena es sostener la unidad. “Que no se rompa”, es el mandato que, según relatan, baja Cristina Kirchner desde San José 1111 sobre el bloque de Diputados. No alcanzó para evitar, sin embargo, las fugas en el Senado, donde cinco legisladores del peronismo federal se negaron a permanecer en el bloque justicialista.

“Primero tenemos que definir hacia dónde queremos ir y qué posición tomar”, evaluó un dirigente del peronismo bonaerense sobre las causas de una reunión estéril. La alternativa que asoma es un rechazo al acuerdo con la Unión Europea, al que en líneas generales consideran perjudicial para sectores ya golpeados por la apertura de importaciones desde China, como el automotriz. “Tenemos que reunirnos con los sectores”, coincidieron sobre el paso previo a hacer pública su postura.

Juan Grabois se ausentó de la reunión de bloque; tampoco estuvo Máximo Kirchner Manuel Cortina

De la reunión no participaron ni Máximo Kirchner, ni Juan Grabois ni Guillermo Michel, tres dirigentes que suelen marcar el pulso interno cuando toman la palabra. Aun así, estuvieron representadas las principales vertientes que conviven dentro del espacio: Teresa García, en línea con Cristina Kirchner; Sebastián Galmarini, por el Frente Renovador de Sergio Massa; Itaí Hagman, por el Frente Patria Grande y los movimientos sociales; y Hugo Moyano (h.) y Hugo Yasky, por el sector sindical.

Ni siquiera la presencia de los diputados de extracción gremial fue suficiente para que la reforma laboral se colara en el temario. Hubo apenas una mención desdibujada a la posibilidad de convocar a una movilización antes del 11 de febrero —fecha que el oficialismo fijó para llevar el proyecto de Javier Milei al recinto del Senado—, pero por ahora es solo un planteo. En voz baja, algunos cuestionaron que no se hayan designado voceros para confrontar la iniciativa del Gobierno ni se ordenara una estrategia común.

Maximo Kirchner no participó de la reunión de bloque Nicolas Suarez

La diputada y exministra de Trabajo Kelly Olmos también fue parte de la cumbre. Ese mismo día se había formalizado el ingreso de su proyecto alternativo de reforma laboral, firmado junto a Michel y Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes que no comulgan con la conducción kirchnerista. La iniciativa no contó con el respaldo inicial del sector sindical, aunque luego la acompañaron como adherentes. Para presentarla, Olmos eligió la red social X. La primera placa con la que difundió su propuesta anuncia como novedad: “Atención. El peronismo tiene alternativa a la flexibilización laboral de Milei”.