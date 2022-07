Una de las víctimas del ataque de encapuchados en El Bolsón mostró cómo quedó su casa: “Vinieron a quemarnos vivos”

Alejandra, la pareja del hombre al que ladrones encapuchados rociaron con combustible y prendieron fuego en un complejo de El Bolsón, publicó en las últimas horas un impactante video en el que dio cuenta de los daños que sufrió la vivienda en la que se encontraban ambos producto del ataque, atribuido a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Vinieron a quemarnos vivos”, aseguró durante la secuencia, donde desmintió que el incendio haya comenzado de manera accidental.

“Yo quiero que se sepa que esto no fue un pelotudo que no se dio cuenta y dejó que un colchón se prendiera fuego: entraron; nos asaltaron; nos tiraron dos tiros o tres, ya no me acuerdo; trajeron bidones de nafta y los tiraron; prendieron fuego un colchón, le tiraron nafta a Pablo [Conti] encima y lo prendieron fuego”, relató la víctima mientras recorría la propiedad.

Ataque a una vivienda de El Bolsón

Tras ello agregó: “Me rompieron el vidrio de toda la casa, rompieron el vidrio de la camioneta y le tiraron nafta adentro y la prendieron fuego. Este no fue un pelotudo que se olvidó una estufita. No, vinieron, nos robaron y me falta una perra que no encuentro”.

Finalmente, con la voz entrecortada y llorando, denunció: “Quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos, vinieron a quemarnos vivos. No fue negligencia nuestra”.

Encapuchados prendieron fuego a una persona en El Bolsón Noticias El Bolsón

“Nunca dijeron más que dame la plata, callate, te mato”, contó ayer Pablo Conti, la pareja de Alejandra. Desde el hospital donde permanece internado, el hombre reveló que los encapuchados lo rociaron con combustible y luego lo prendieron fuego. Si bien dijo que pudo controlar las llamas rápidamente, estas le provocaron quemaduras en un 20 por ciento de su cuerpo.

Por otra parte, reveló que los agresores dejaron un cartel a pocos metros de su cabaña en el que atribuyeron el ataque a la RAM. “Libertad a los presos políticos mapuche”, “Contra el capitalismo winka, la industria turística que usurpa la Cordillera, fuera Lewis, Benetton, plantaciones de pinos, petruleras, mineras del terrotrio mapuche”, son algunas de las consignas que aparecen en el texto.

Los atacantes dejaron un panfleto en el que se reivindica la lucha de la RAM. Noticias El Bolsón

En función del contenido del panfleto, la víctima consideró que los delincuentes buscaban “imponer miedo en la zona”. Sin embargo, dijo no tener problemas ni vínculos numerosos en el lugar dado que se mudó hace poco tiempo, y en ese sentidó concluyó: “El hecho me lo comí yo, pero no creo que haya sido para mí. Fue para alguien a quien le estén reclamando tierras”.