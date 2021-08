El duro cruce del abogado Mauricio D’Alessandro con Graciela Ocaña por la fiesta en Olivos

Mauricio D’Alessandro, abogado de Stefanía Domínguez, una de las invitadas a la fiesta de Olivos, fue invitado a +Realidad, el programa de Jonatan Viale en LN+, y se cruzó con la diputada nacional Graciela Ocaña y con Ana María, la mujer que le hizo un gesto obsceno al Presidente en su visita a San Martín.

El letrado argumentó que el decreto que regía al momento de la celebración, en julio de 2020, era “anticonstitucional”, pero las invitadas retrucaron sobre por qué ella misma no alertó a Alberto Fernández sobre la normativa que fue emitida en marzo del 2020 por el propio presidente.

“El decreto que sacaron es anticonstitucional. No permitir que enterraran a los muertos era una barbaridad, pero no lo responsabilizo de lo que le pasó a la señora (Ana María, cuyo marido murió en pandemia y que tuvo su local cerrado). No encuentro la explicación. Esto lo sabíamos, es transversal a todos los políticos”, dijo el letrado en +Realidad. Esto despertó el rechazo de la diputada del bloque de Juntos por el Cambio. “Disculpame pero yo me cuidé. Las normas están para cumplirse y los primeros que las tienen que cumplir son los responsables, los dirigentes”, aseguró Ocaña y agregó: “La Ley fue al Congreso con la mayoría oficialista”

Mauricio D’Alessandro, abogado de Stefanía Domínguez, se cruzó con Graciela Ocaña

Ante eso, el letrado argumentó que “ninguno tiene la potestad de quitar la libertad individual”. “Estoy de acuerdo con todo el tema legal. Es una barbaridad lo que hizo el Presidente. Esto tiene que tener una responsabilidad. Vos sos el abogado de una parte y es entendible que defiendas a tu parte que te contrató. Stefanía tiene también responsabilidades, porque es una ciudadana más que debió haber cumplido la normativa porque no era personal esencial”, apuntó, tajante.

Por otro lado, Ocaña afirmó que hay una gran responsabilidad del Presidente de haber “incumplido la normativa”. “El Presidente tiene que pagar frente a la Justicia como a los ciudadanos que mandaban les incautaron los autos, los bienes”, denunció.

En defensa de la otra parte, D’Alessandro agregó que el diputado del bloque de Juntos por el Cambio, Gustavo Mena, presentó un proyecto de amnistía para los que estuvieron involucrados en causas referidas a la cuarentena. “Yo estoy de acuerdo porque es inconstitucional el decreto”, añadió y aclaró que en caso de que el documento sea inconstitucional lo será para todos. “Si lo es, será para el padre de Abigail, la chica a la que le habían impedido ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por coronavirus, para Ana María y para el tipo que los jueves quiere ir a ver a la amante. Es inconstitucional para todos”, subrayó el abogado.

La diputada, en tanto, retrucó con que recién ahora, más de un año después sale a la luz este escándalo. “Se debió haber planteado en ese momento. Ahora, como le conviene al Presidente y al poder lo quieren modificar”, apuntó.

“¿Y yo pude haber abierto mi local?”, indagó Ana María, indignada, ante lo que el letrado sostuvo que “creía que sí”, pero señaló: “He tenido clientes que lo hicieron, tienen multas y he ido a juicio por eso”. “Me hubiesen avisado, corazón”, respondió con ironía la mujer.

Por último, y en medio de un tenso cruce, los invitados acorralaron al letrado para saber por qué Stefanía no había planteado la situación ante el mandatario el mismo día que se hizo la fiesta en Olivos. “Mi cliente es abogada, pero tampoco es idiota. ¿Cómo iba a ir a esa casa con el DNU?”, concluyó.

LA NACION