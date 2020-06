Espionaje ilegal. Cristina Kirchner llegó al juzgado de Lomas de Zamora

La vicepresidenta fue citada para conocer material secuestrado en el marco de una causa donde se investigan presuntas operaciones de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, llegó al juzgado federal de Lomas de Zamora, donde fue citada para conocer material secuestrado en el marco de una causa donde se investiga presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

La exmandataria fue citada por el juez Federico Villena para ver material que hay en computadoras y teléfonos celulares cuyo contenido daría cuenta de seguimientos ilegales de los cuales habría sido víctima.

El magistrado también citó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, así como la diputada nacional Graciela Camaño y su esposo, el sindicalista Luis Barrionuevo, quienes habrían sido foco también de presuntas operaciones de espionaje ilegal, llevadas a cabo bajo la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior, cuando los responsables del organismo eran Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Además de la vicepresidenta, otros funcionarios y dirigentes políticos deberán declarar como víctimas ante Villena, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. Se trata del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli; la exgobernadora María Eugenia Vidal, los exlegisladores Emilio Monzó y Nicolás Massot, el diputado nacional Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) y el exjefe comunal de La Plata Pablo Bruera.

Villena también convocó al juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a los periodistas de la LA NACION Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, al sacerdote José Pepe Di Paola, y al obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y a Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana del expresidente.

Antes de llegar al juzgado, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de Twitter un video que muestra su viaje rumbo a Lomas de Zamora desde la ventanilla de un auto, donde compara su actual citación ante la Justicia con otras por causas de corrupción.

"A diferencia de otras veces, en donde quien me citaba era Claudio Bonadio, en causas armadas, no me sigue ninguna moto. ¿Qué cosa no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras siguiendo mi desplazamiento por la Ciudad. Qué raro que no me sigan, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito escándalo", sostuvo la vicepresidenta, en referencia a la cobertura de los medios.

Y opinó: "La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble. El Estado argentino contratando narcotraficantes".

"Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, cuánta mentira y cuánto cinismo", añadió.

"Leo trascendidos de seguimientos que me habrían hecho desde la AFI macrista, y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años, sin que nadie hiciera nada", agregó.

Luego mencionó la publicación de escuchas de conversaciones telefónicas entre ella y el exsecretario de Inteligencia Oscar Parrilli. "Eran conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar, que cuando sucedió aquel episodio, pensé que la Corte iba a intervenir, pero nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos", dijo.

Y finalizó: "Siempre me pregunté qué hubiera pasado si la Corte hubiera tomado medidas, y sancionado a los responsables. Es probable que esta causa no hubiera existido, y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubieran sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. En fin, de aquellos lodos, estos barros".