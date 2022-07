Fuerte ataque de Pablo Moyano contra la prensa, los empresarios, el campo y la Justicia: “Quieren voltear al Gobierno”

Para el final de una semana donde se recrudeció la tensión cambiaria y hubo disturbios en la asamblea de Independiente -el club que maneja su familia-, el secretario general de Camioneros y hombre fuerte de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, lanzó un crudo ataque contra la prensa, los empresarios, el campo y la Justicia. “Quieren voltear al Gobierno”, acusó el gremialista, hijo de Hugo Moyano, que así aumentó la presión sobre la administración de Alberto Fernández con el fin de que tome medidas “más fuertes” para que estos sectores, según consideró, “dejen la especulación”.

“Hay que hablar claro: quieren voltear al Gobierno, volver al poder para seguir adelante con una política en contra del pueblo argentino: reforma laboral, previsional, todo lo que le quite derechos a los trabajadores”, aseveró en Radio El Destape este domingo Moyano, quien apuntó en ese sentido contra “Clarín, LA NACION, la Justicia, Bunge y Born, el campo y la Asociación Empresaria Argentina (AEA)”. Dijo que pretenden “seguir llevándosela en pala afuera”.

A esta última entidad la tildó incluso como una “cueva de bandidos” y acotó: “En la AEA están todos los sectores del empresariado más importante, son los que están bancando la economía de remarcación permanente de los precios”.

Después, dijo que el campo “ganó y va a ganar siempre” y pidió “pelear” contra ese sector. “Veíamos al cantidad de acopio que hay de granos, los tipos están especulando para vender”, planteó el líder camionero, en sintonía con el mensaje que dejó el Presidente esta semana, cuando aseguró que en el agro “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan cuando el país los necesita”.

Asimismo, Moyano aseveró haber hablado con Fernández, con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el diputado nacional Máximo Kirchner para que pongan balanzas que pesen los granos que se exportan desde el puerto de Rosario. Indicó, sobre eso, que 40% de ese monto se comercializaría “en negro” y cuestionó a las empresas: “Ellas mismas se pesan. Si el Gobierno quiere recaudar dinero, que el Estado ponga la balanza para controlar lo que estos tipos exportan”.

Sin embargo, sostuvo que en la gestión del Frente de Todos no hay “decisión política” para este tipo de cuestiones. “El Gobierno no reacciona, no toma medidas y, cuando las toma, no son suficientemente fuertes como para que estos tipos dejen la especulación e inviertan en nuestro país”, se quejó y siguió: “Son las medidas que le faltan al Gobierno: enfrentar a los poderosos. Por eso como militante te da bronca que no se toman esas medidas contra esos sectores“.

No obstante, y en respaldo a la administración de la que es socio, Moyano insistió con que hay un “ataque de desgaste” contra el Gobierno y pidió una vez más una “decisión fuerte para decirles a estos tipos: ‘Frenen, viejo, un poco con el aumento de precios y la remarcación’”.

Ni tampoco los sectores de la izquierda se salvaron de las críticas feroces del sindicalista, quien les dijo que eran “funcionales a la derecha”.

Y hasta hubo un planteo interno, cuando asumió que la “división y la pelea” en el Frente de Todos complicaron la gestión. “Es importante el debate pero que se dejen de joder con estas medidas y que favorezcan a los laburantes”, indicó Moyano, quien entendió como “insuficiente” el recambio en el Ministerio de Economía entre Martín Guzmán, que renunció, y Silvina Batakis, ahora de gira oficial en Estados Unidos.

“El peronismo y la CGT estamos llevando adelante una gran movilización el 17 de agosto para denunciar a aquellos sectores que están perjudicando la economía del país”, recordó.

Disturbios en Independiente

Por otra parte, Moyano hijo defendió el desempeño de su padre frente a Independiente, después de que este viernes se desatara un violento cruce en el exterior de la sede del club que terminó con 48 detenidos, cuando una asamblea de socios se disponía a aprobar el presupuesto, en medio de la tensión política y deportiva que vive la institución.

“Eso fue una asamblea donde se aprobó el presupuesto, tranquila, donde la oposición participó”, aseveró el sindicalista sobre esta instancia que terminó con Hugo Moyano yéndose escoltado por una puerta de atrás, en su lujoso automóvil, para evitar los disturbios.

Incidentes en Independiente, el viernes pasado Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Entonces, culpó por los desmanes a Pro -entre sus representantes: a Cristian Ritondo y a Patricia Bullrich-. Dijo, incluso, que ellos “manejaban” la Policía y las 300 personas que tiraron piedras “que nadie sabe de dónde aparecieron” ese día.

Además, consignó que las elecciones en Avellaneda, retrasadas desde hace siete meses, fueron “suspendidas” por el periodista Fabián Doman, quien pretende hacerse con la victoria y desplazar a los Moyano de la cúpula del club. “En mi vida lo vi en la cancha”, dijo sobre el conductor y volvió a apuntar contra los medios. “Alentado por Olé, Clarín y LA NACION inventaron esta lista de Pro y provocaron los incidentes”, cerró.