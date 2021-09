Guillermo Moreno, en emojis: “Vidal es la guitarra, tocaba en provincia y ahora en Capital”

El precandidato a diputado nacional por el Partido Republicano Federal, Guillermo Moreno, se sumó a un desafío de LA NACION y definió a través de emojis a sus contrincantes en las próximas elecciones PASO y a los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Entre las definiciones más picantes, el precandidato dijo que “Vidal toca la guitarra en la provincia y en Capital” y eligió para Leandro Santoro el emoji de un fantasma: “Un día dice una cosa, otro día otro”.

Moreno en emojis: "Vidal es la guitarra 🎸. Toca la guitarra en Provincia, ahora en Capital 🎸"

Las apreciaciones de Moreno sobre distintos precandidatos electorales y otros dirigentes de la política nacional se dieron dentro de “Políticos en Emojis”, una producción audiovisual realizada por LA NACION para sus redes sociales.

La idea es que diversos candidatos electorales manifiesten a través de emojis lo que piensan de sus rivales políticos. Esta vez fue el turno del exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, que vertió conceptos sobre sus adversarios a través de emoticones.

El video comenzó con el precandidato definiéndose a sí mismo, para lo cuál escogió el emoji de una mano que hace la “V” peronista. “La ‘ve’ del ‘Perón vuelve’ y ‘el peronismo vuelve’, porque la ´PV’ en un momento era ‘Perón vuelve’ y ahora va a ser ‘el peronismo vuelve al gobierno’”, explicó.

Para hacer un perfil de Victoria Tolosa Paz, precandidata por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Moreno optó por el emoji de una mano que está en proceso de pintar sus uñas. “Es una profesional, es contadora, pero me parece que más la completa el hecho de dedicarse a su presencia física, lo cual está muy bien y lo valoro”, dijo.

Cuando llegó el turno de definir a Diego Santilli, precandidato por Juntos en la provincia, el exsecretario de Comercio Interior optó por el emoticón de un policía. “Es el hombre de la ciudad, dice que es policía -explicitó-. Vos sos de los que pensás que la seguridad y es un problema de la policía. No está bien, Santilli”.

Para Facundo Manes, precandidato radical de Juntos para la provincia de Buenos Aires, Moreno escogió la imagen de un altoparlante y explicó: “Es la bocina. Porque me parece que está poniendo en valor a la UCR y los radicales, mucho pi-ri-pi-pí, la bocina”.

Sobre el exministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner y actual precandidato por el partido Vamos con vos, Florencio Randazzo, Moreno opinó a través del emoji de un hombre que hace el gesto de levantar sus manos y hombros. “Es como: ‘Uh’. Él se definía peronista, pero empezó a dar declaraciones que no las entiendo”, expresó.

Cuando le tocó hablar de los precandidatos liberales, José Luis Espert y Javier Milei, eligió para el primero las dos caras del teatro, y sentenció: “Cuando me dijo que me aceptaba el debate, es la máscara de la alegría. Cuando me dijo que no iba a debatir conmigo y dijo: ‘bla, bla, bla’, un montón de porquerías, es la máscara de la tristeza”.

Con respecto al segundo, el exinterventor del Indec escogió el emoticón de una persona con una tijera en su pelo y aclaró: “Lo valoro a Milei, pero llegó la hora de que se corte el pelo. Cuando asuma como diputado que se corte el pelo”.

En el momento de dar el perfil de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual precandidata de Juntos para la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Moreno eligió la figura de una guitarra eléctrica. Entre risas, el exfuncionario kirchnerista, explicó: “Toca la guitarra en la provincia, toca la guitarra en Capital”. Inmediatamente, agregó: “Igual que Alberto (Fernández), que también dice que gobierna haciendo canciones. Es bravo este muchacho”.

“Es un fantasma, es un fenómeno este muchacho. Un día dice una cosa; otro día dice otra”, dijo el hombre del Partido Republicano Federal cuando le tocó referirse a Leandro Santoro, precandidato por el Frente de Todos en Capital Federal.

De Daniel Gollán, precandidato por el Frente de Todos y exministro de Salud bonaerense, prefirió no hablar porque “no lo he tratado”.

“Acá está, mirá qué lindo gatito”, dijo, tras elegir el emoji para definir al expresidente Mauricio Macri. Al momento de elegir un emoticón para la expresidenta Cristina Kirchner, en tanto, Moreno prefirió no hacerlo. “Macri me sabe entender, pero ella es una señora y es viuda, está sola, me parece una falta de respeto. Ya está”, sentenció.

