Martín Tetaz, en emojis: “Marziotta es una tortuga, no dice nada y Cristina es la macho alfa de la política”

El precandidato a diputado nacional por Juntos en la ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, se sumó a un desafío de LA NACION y definió a través de emojis a sus contrincantes en las futuras elecciones PASO y a diversos referentes políticos. Así, consideró que Gisela Marziotta es “una tortuga” que “no dice nada” y aseveró que Cristina Kirchner es “la macho alfa de la política”.

Las apreciaciones de Tetaz sobre distintos precandidatos electorales y otros dirigentes de la política nacional se dieron dentro de “Políticos en Emojis”, una producción audiovisual realizada por LA NACION para sus redes sociales.

Tetaz en emojis: "Marziotta es una tortuga 🐢, no dice nada. CFK es la macho alfa 🦍 de la política"

La idea es que diversos candidatos electorales manifiesten a través de emojis lo que piensan de sus rivales y aliados políticos. En esta ocasión, Tetaz desplegó interesantes definiciones acompañadas de los emoticones correspondientes.

En primer turno, al economista le tocó referirse con un emoji al precandidato del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Y lo hizo con amabilidad. “Le tengo aprecio personal. Es una persona válida, genuina”, dijo. Y luego de elegir un emoji con una mano con dedos en “V”, expresó: “¡Viva Perón!”.

En el momento de definir a Gisela Marziotta, la segunda en la misma lista de Santoro por el Frente de Todos, Tetaz fue menos amable. Eligió una tortuga y señaló: “Marziotta es la tortuga, porque no te dice nada. Dentro de los animales, es un animal que está y uno no se da cuenta que está”.

A la hora de buscar una imagen para aludir a María Eugenia Vidal, la precandidata de Juntos que encabeza su propia lista, Tetaz eligió la figura de un abrazo. “Vidal es la persona que más conecta con la gente que conozco en mi vida. Ella es equipo de trabajo. Vidal no es Vidal, es el grupo y todas las conexiones que logra alrededor. El abrazo muestra esa conexión”, señaló.

Cuando llegó el turno de Javier Milei, precandidato del Frente Avanza Libertad, Tetaz eligió el emoticón de dinamita y sentenció: “Es una amigo, es muy buen economista, pero es inestable como la nitroglicerina”. Sobre José Luis Espert, precandidato en la provincia de Libertad Avanza, el precandidato dijo: “Lo veo como un economista, así que le voy a poner los pesos estos que vuelan”.

“Es uno de los mejores gestores que tienen ellos -expresó Tetaz cuando tuvo que definir a Florencio Randazzo, precandidato de Vamos con Vos, y eligió primero el emoticón de un martillo-. El martillo porque es alguien que está haciendo cosas, que está gestionando”.

Pero inmediatamente, el precandidato cambió la imagen por la de un serrucho y apuntó: “Pero el serrucho tiene una doble interpretación de que es alguien que quiere serrucharle el piso a alguien. Bueno, lo dejamos con el serrucho. Libre interpretación por si lo quieren llevar para otro lado”.

“Gollán, otro que gestiona bastante mal. Lo pongo con el virus. Gollán es el virus”, aseveró el precandidato por Juntos cuando le tocó perfilar al exministro de Salud bonaerense y actual precandidato por el Frente de Todos, Daniel Gollán.

Al hablar de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio del kirchnerismo y actual precandidato por la lista del recién creado partido Republicano Federal, Tetaz manifestó: “Un desastre en gestión. El opuesto de lo que era Randazzo. Voy a elegir el emoji de End, está ‘terminado’, no sirve para gestionar”.

A la hora de definir a Ricardo López Murphy, que está en la lista de Juntos que se enfrenta directamente a la suya en territorio porteño, Tetaz escogió una sirena de policía “por su paso por el Ministerio de Defensa” durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Para graficar a Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, optó por el emoji de S.O.S. “Porque quiere consolidar un modelo que no premia a la producción ni al empleo, que pone los incentivos al revés, al que le da lo mismo cualquier resultado”, argumentó.

Sobre Diego Santilli, candidato de Juntos en la provincia, el economista dijo: “Si encontramos un emoji parecido a un pastor hablando, buenísimo”. Y escogió, precisamente, la figura de la silueta de una cabeza que hablaba.

Para su definición de Facundo Manes, el radical cultor de las neurociencias y precandidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Tetaz escogió la figura de un cerebro, sin dar mayores explicaciones, más que decir: “Este es el más fácil de todos”.

Cuando le tocó autodefinirse con un emoji, Tetaz optó por la imagen de un huracán. “Una tromba, un huracán -expresó-. Porque no me metí en la política para ir en cámara lenta o para conseguir cambios en los decimales. Me metí para conseguir una transformación profunda, para cambiar lo que no me gusta, y no voy a parar hasta que lo cambie. Soy lo contrario del gradualismo”.

“Es la política más inteligente”, comenzó a decir Tetaz cuando le tocó dar una definición de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Mientras decía esto, eligió para aludir a ella un gorila, porque “es la gorila de lomo plateado, es la macho alfa de la política”.

“Esa es fácil: el gato”, escogió cuando debió referirse al expresidente Mauricio Macri. “Ese también es el gato de la política”, añadió.

