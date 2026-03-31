Javier Milei defendió a Manuel Adorni con un retuit

El presidente Javier Milei continúa con su defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pesar del gran escándalo por los viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. Este martes compartió una publicación en la red social X del filósofo Alejandro Rozitchner, donde afirmaba que “la corrupción está en los medios y no en Adorni”.

El filósofo, que meses antes era un férreo opositor de Milei, se decidió a defender a Adorni con más de un tuit. Esta tarde volvió a usar sus redes sociales para escribir: “Medios: ‘soltar’. Les va a hacer daño...“.

El primer posteo encantó al Presidente, que compartió su apoyo por el jefe de Gabinete. No es la primera vez que ocurre: luego de que Adorni brindara una conferencia, donde dio pocas explicaciones sobre el origen de su patrimonio bajo el argumento de que “está en una causa judicial”, Milei inundó su cuenta de X de retuits a favor del funcionario.

El retuit de Javier Milei a favor de Manuel Adorni Captura

También expresó su opinión en un posteo de su propiedad: “La ignorancia es atrevida... Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...”.

Después, la Oficina de Respuesta Oficial denunció una “lluvia de operetas” contra Adorni. Milei compartió dicha publicación y reaccionó: “Pelea contra el statu-quo”. Finalmente, en un último tuit, anticipó que asistirá a la presentación del informe que hará el jefe de Gabinete en el Congreso el próximo 29 de abril. “No me lo pierdo. Ahi estaré... Ciao!”.

Adorni y Bettina Angeletti, en 2023, en la Casa Rosada

La polémica por los viajes y las propiedades

Adorni se volvió el foco del ojo público cuando se reveló que su esposa Bettina Angeletti viajó en el avión presidencial para asistir a la Argentina Week junto a la comitiva del Gobierno. La polémica aumentó todavía más cuando se descubrió un viaje de Adorni, junto a su mujer y sus dos hijos, en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval. El gasto no se condice con su nivel de ingresos conocidos.

Esto desató una investigación en la Justicia por el potencial enriquecimiento ilícito de Adorni. Luego, se conoció la adquisición de dos propiedades. Según publicó LA NACION, por un lado, el funcionario firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa de un departamento de la calle Miró, en Caballito, donde vive con su familia. La operación quedó registrada por un valor de US$230.000 que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

Documento del departamento comprado por manuel Adorni en la calle Miro 546, publicados por LA NACION

Un año antes, la familia Adorni adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La titular es su esposa, Bettina Angeletti. Todo esto lo hizo sin desprenderse de la vivienda donde residía antes de entrar al Gobierno en el barrio Parque Patricios. A Adorni también se le adjudicó una casa en Martínez, en la que vecinos dijeron haberlo visto con asiduidad.

El jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa el pasado 25 de marzo donde no brindó precisiones sobre las propiedades y los viajes. “A mí patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, arrancó. Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y aclaró que no daría explicaciones sobre su patrimonio. “Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, se excusó.

“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, dijo.