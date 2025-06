Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

12.24 | El Gobierno cede con el aumento a los residentes del hospital Garrahan y se activan reclamos en otros sectores públicos

Por Jaime Rosemberg

La protesta por mejoras salariales continúa en el hospital Garrahan a pesar del anuncio del Gobierno de otorgar un aumento salarial. Valeria Rotman

En el contexto del “déficit cero innegociable”, el gobierno de Javier Milei anunció ayer un aumento de más del 50 por ciento en los salarios que perciben los residentes del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, disparadores de un conflicto que parece lejos de terminarse.

Luego de un fin de semana de consultas internas y búsqueda de una salida política, en la Casa Rosada y el Ministerio de Salud creen que la disposición de la dirección del hospital “va a dividir aguas” entre los 280 residentes que reclamaban un aumento de sus salarios, que según ellos mismos afirman no supera los $780.000 mensuales. Ahora, el Gobierno pretende elevarlos a $1.200.000, lo que implicaría una suba de poco más de un 50%. Esto contradice con su postura en la paritaria estatal, en la que oficia como empleador, y en la que en la última reunión, la semana pasada, ofreció un 0% frente a los representantes de ATE y UPCN. Los dos gremios estatales se declaron en alerta y evalúan medidas de fuerza.

En el conflicto del Garrahan, la administración de Milei pasó de amenazar con activar controles de presentismo mediante datos biométricos a ceder en un aumento muy por encima de la pauta salarial de referencia que ordenó el ministro de Economía, Luis Caputo, que pretenden que los salarios suban entre 1 y 1,5% mensual.

11.50 | El Gobierno confirmó que vetará cualquier ley que aumente las jubilaciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la posibilidad de que el Congreso apruebe esta semana los proyectos que buscan una reforma previsional que otorgue un aumento a los jubilados o mejoras a los subsidios por discapacidad. “Nosotros sostenemos desde siempre que no existen los recursos para esto”, explicó.

De esta forma, el funcionario adelantó que, en caso de que se oficialicen las normativas, el Gobierno vetará los proyectos de ley. “¿De dónde salen los recursos para generar ese incremento? Por más que pongan aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de esta manera", ratificó este lunes.

En diálogo con Radio Rivadavia, Francos subrayó que no existen recursos en el Estado para financiar los proyectos de la oposición y sentenció: “No hay magia acá, si no están los fondos, no se pueden establecer los gastos. Caso contrario, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la va a vetar”.

11.17 | El Gobierno cruzó a Kicillof por el corte en Puente La Noria

Estamos trabajando para liberar el tránsito en el Puente La Noria, pero nuestras fuerzas federales están siendo atacadas con una lluvia de piedras.



¿La Policía Bonaerense de Kicillof va a aparecer siempre tarde? ¿Es tierra de nadie?



En la provincia de Buenos Aires se tiene que… pic.twitter.com/YoLeT0eWaA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 2, 2025

10.49 | Caso $LIBRA: el fiscal apunta al grupo de billeteras virtuales que operó en paralelo con el lanzamiento

Por Federico González del Solar

Todas las operaciones asociadas a $LIBRA, incluida la que le dio vida a la moneda digital, están registradas en un gran libro virtual de acceso público. Los movimientos, sin embargo, son anónimos. Están asociados a cuentas virtuales cuya titularidad se desconoce. La red blockchain, en principio, funciona como una suerte de plaza pública en donde todos pueden comerciar con todos, pero portando máscaras.

Por eso, la medida de prueba que por estas horas analiza el fiscal Eduardo Taiano puede ser el primer paso para comenzar a correr el velo que protege a un grupo especial de billeteras. Son aquellas que operaron con $LIBRA en algún momento de sus primeros 20 minutos de vida, pero especialmente segundos antes de que la moneda fuera promovida, difundida o publicitada por el presidente Javier Milei, el 14 de febrero, a las 19.01.

10.24 | Sturzenegger celebró el fin de los aportes a cámaras empresarias

El Decreto 149/25 transformó en voluntarios, efectivo este mes, los aportes a cámaras empresarias: una suerte de impuestos privados colados en las convenciones colectivas. Con esto bajamos costos en comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, pasteleros,… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2025

10.02 | El posteo de Caputo

Menos burocracia, más formalidad.

Felicitaciones Juan Pazo y equipo. https://t.co/CdkaTWgPiM — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 2, 2025

09.40 | El comunicado de Cancillería por el ataque terrorista en Colorado

El Gobierno argentino condena el atentado terrorista perpetrado en Boulder, Colorado durante una manifestación pacífica. Reafirmamos nuestro rechazo al terrorismo y a toda expresión de odio y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y el pueblo de los… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) June 2, 2025

09.17 | Sturzenegger anunció simplificaciones en ARCA

Felicitaciones a Juan Pazo y todo el equipo de @ARCA_informa por este paso que nos acerca cada vez más a la liquidación automática de impuestos. VLLC! @LuisCaputoAR @JMilei pic.twitter.com/TFIqFesdj0 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2025

08.45 | Francos habló sobre una posible reforma previsional y aseguró que “no están dadas las chances”

El jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos. Natacha Pisarenko - AP

Tras la finalización del plazo para adherir al plan de compra de aportes para personas en edad jubilatoria -la llamada moratoria previsional-, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no existen recursos para generar un incremento de las partidas jubilatorias.

“Nosotros sostenemos desde siempre que no existe el recurso particular en esto del sistema previsional. Por más que pongan aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de esta manera. ”Si aprueban la ley, la van a vetar, obviamente. No hay magia acá“, adelantó este lunes en diálogo con Radio Rivadavia.

08.17 | Furiase, sobre los “dólares en el colchón”

A pocas semanas del anuncio del Gobierno sobre el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, el director del Banco Central, Federico Furiase, adelantó que quedan “detalles por pulir” y “temas operativos para afinar” en la medida.

“Si hay crecimiento para meter los dólares dentro de la formalidad eso da más recaudación. Tampoco se puede esperar que de la noche a la mañana eso empiece a ocurrir“, consideró este lunes en diálogo con Radio Mitre.

Y marcó: "Algunos bancos están en duda porque vienen de años y años en donde esto se persiguió; esto lleva un proceso. Las provincias se están incorporando, es una señal constructiva que mayoría acompañe. En este mecanismo, más tarde o más temprano, van a entrar todos en el mismo sistema".

07.36 | Tensión gremial en el Garrahan, pese al anuncio de aumento para los residentes

Por Fabiola Czubaj

Conferencia de prensa en el hospital Garrahan pidiendo mejoras salariales y mejores condiciones laborales Santiago Oróz

En medio de un conflicto que no parece ceder en el Hospital Garrahan, el Gobierno anticipó este domingo vía redes sociales que un residente de primer año pasará a ganar $1,3 millones a partir de este mes. Esto combina un 3,52% de aumento del ingreso por recibo, que hasta mayo era de $797.061, con una suba a $500.000 del bono mensual asignado al personal de planta, que es de $200.000.

Esta actualización de bolsillo para los 270 residentes que dependen ahí del Ministerio de Salud de la Nación recién se oficializará este lunes a través del sistema online de comunicación interna. El aumento también se extenderá al resto de los profesionales del programa de residencias en los hospitales nacionales, según respondieron desde la cartera sanitaria a la consulta de LA NACION.

En tanto, este domingo, los residentes de guardia en el Garrahan respondían con cautela ante el anuncio público. Es que, tras la reunión del jueves en la sede del ministerio, donde las autoridades les pusieron como condición “que suspendan por lo menos por 48 horas las medidas de fuerza”, esperaban ser los primeros en conocer la respuesta oficial.

06.30 | La Comisión de Libertad de Expresión está paralizada hace nueve meses y su titular acusa a los periodistas de “exagerar”

Por Delfina Celichini

“Nunca hubo tanta libertad de expresión como durante este gobierno”. Con esa frase, la diputada salteña Emilia Orozco defendió al presidente Javier Milei frente a los cuestionamientos por su trato hostil hacia el periodismo. La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) también avaló la parálisis de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside y que no se reúne desde septiembre pasado.

A contramano de los reclamos de la oposición y de las advertencias de organismos internacionales, Orozco respaldó la estrategia del oficialismo y justificó el prolongado silencio legislativo: “La verdadera libertad de expresión se da cuando el Estado no decide a quién darle dinero y a quién no. Esta fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno: ningún medio recibe ni un peso del Estado. Se terminó la pauta para hacer política”.

05.48 | La ruta del dinero K: seis condenados deben presentarse en Comodoro Py para ser detenidos

Por Federico González del Solar

Imágenes de La Rosadita exhibidas por TV LA NACION

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención de seis personas condenadas en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, luego de que la Corte Suprema dejara firmes las sentencias. Los sentenciados deberán presentarse este lunes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py.

Se trata de Fabián Rossi (condenado a cuatro años y seis meses), Julio Mendoza (cinco años de prisión), Juan Alberto De Rasis (cuatro años y seis meses de prisión), César Fernández (cuatro años y seis meses de prisión), Carlos Molinari (tres años y seis meses de prisión) y Eduardo Castro (cuatro años y seis meses de prisión).

Algunos de ellos tienen más de 70 años y ya hubo presentaciones por parte de los condenados para cumplir la prisión en sus domicilios, según fuentes judiciales. La decisión fue ordenada por el juez Néstor Costabel, en línea con el pedido del fiscal del juicio, Abel Córdoba.

05.00 | Karina Milei acelera negociaciones con siete gobernadores para las elecciones de octubre

Por Jaime Rosemberg

Con la confianza por las nubes luego del triunfo en el “bastión amarillo” porteño ante Pro, hace dos semanas, y con buena parte de la oposición atomizada, el gobierno de Javier Milei y su armado nacional, a cargo de “El Jefe”, la empoderada Karina Milei, ya piensa en las próximas citas electorales.

Y más allá de la decisión ya encaminada de ir junto a Pro en las cruciales elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, la Casa Rosada busca acordar con distintos gobiernos provinciales, con el objetivo declarado de “ganarle juntos al kirchnerismo”, tal cual lo pide el propio Presidente.

Los vientos políticos, hoy por hoy, parecen favorecerlo, y más allá de que para algunos funcionarios octubre aún es “ciencia ficción” son al menos siete los gobernadores (radicales, Pro, peronistas aliados, partidos provinciales) que tienen en su agenda conseguir “algún tipo de acuerdo” con La Libertad Avanza para compartir listas -o al menos no competir directamente- en las cruciales legislativas que se vienen.

04.20 | El Gobierno estableció un nuevo aumento en las boletas de gas para financiar subsidios en zonas frías

Las facturas de gas en todo el país volverán a registrar un aumento a partir de la suba del recargo que financia los subsidios al consumo residencial en las regiones más frías. La decisión, dispuesta por el Gobierno mediante la resolución 718/2025 del Ministerio de Economía publicada este lunes en el Boletín Oficial, eleva de 6% a 6,2% el porcentaje que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente que impacta directamente en las boletas de los usuarios.

El incremento apunta a reforzar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que cubre parte del costo del servicio en aquellas zonas geográficas que, por sus condiciones climáticas, requieren mayores niveles de calefacción. El recargo es trasladado a todos los consumidores del país, sin distinción de categoría o ubicación, a través de los cuadros tarifarios vigentes.

03.50 | Quiénes son los empleadores en el Estado de los influencers libertarios

Por Ignacio Grimaldi

Cumplen la función de librar la “batalla cultural” libertaria pero, en los papeles, el Estado figura como su empleador. Según reportes comerciales de Nosis, la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la Legislatura porteña, la Cámara de Diputados de la Nación y la bonaerense les pagaron aportes a influencers afines al Gobierno.

De este modo, no existe una única dependencia empleadora ni permanente: los aportes pagados por esas dependencias se observan durante períodos de meses determinados, que se extienden desde un trimestre hasta casi un año.

03.00 | Solo en Off: el misterioso destino del helicóptero presidencial que usaba Alberto Fernández

Por Jaime Rosemberg

Verlo llegar o salir desde el helipuerto frente a la Plaza Colón, a metros de la Casa Rosada, se había convertido en rutina diaria durante el gobierno de Alberto Fernández.

Apenas llegado al sillón de Rivadavia, el presidente Javier Milei optó por hacer sus recorridos habituales por tierra y desechó trasladarse en el helicóptero Sikorsky celeste y blanco que su antecesor utilizaba para desplazarse a la Casa Rosada desde la quinta de Olivos, o para vacacionar en la residencia de Chapadmalal, pero también para trasladarse hacia otros destinos, algunos de ellos cuestionados por la oposición a raíz de los costos asociados.

La polémica rodeaba a aquel helicóptero, como en aquel recordado vuelo que realizó hasta la cancha de Ferro, en Caballito, para esperar la salida de Fernández luego un reportaje con Mex Urtizberea para Radio Nacional.

02.37 | El Gobierno oficializó las modificaciones en el Servicio Militar Voluntario: los detalles

El gobierno nacional publicó este lunes el Decreto 372/2025, en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones al régimen del Servicio Militar Voluntario, establecido por la Ley N.º 24.429.

Entre los principales cambios introducidos por el decreto se establece como requisito que los soldados voluntarios completen la educación secundaria obligatoria, en consonancia con lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional N.º 26.206. Esto tiene como objetivo mejorar la capacidad de los soldados para comprender y ejecutar órdenes complejas, así como para adaptarse a tecnologías modernas.

Asimismo, promueve la formación y certificación en oficios dentro del ámbito militar, permitiendo a los soldados voluntarios adquirir habilidades técnicas que les serán útiles tanto en su servicio como en su vida civil posterior.

Como también, amplían la instrucción militar para incluir la capacitación en misiones subsidiarias asignadas a las Fuerzas Armadas, como la asistencia humanitaria y la respuesta ante emergencias y desastres naturales.

02.05 | El Gobierno prorrogó por más de un año la emergencia del sector energético

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 9 de julio de 2026 la emergencia del Sector Energético Nacional, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y de transporte y distribución de gas natural. La medida quedó oficializada a través del Decreto 370/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete de ministros.

La prórroga también alcanza la intervención vigente sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y extiende por el mismo plazo el denominado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, iniciado en junio de 2024. Según el texto oficial, el objetivo de dicha extensión es continuar con el proceso de reestructuración de los regímenes de subsidios y con las reformas estructurales del sistema eléctrico y gasífero.

01.37 | El mensaje del Presidente que trata de kirchnerista a la familia de un niño con autismo

Javier Milei compartió en su cuenta de X un mensaje en el que un troll del mundo libertario sostiene que Paulino Rodrígues “llevó a un nene con autismo [a su programa en LN+] para que opere contra Milei”. El usuario anónimo, con el arroba “hombregrisxd”, añade: “Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”.

Al difundir el tuit, Milei agregó: “Pautino (por Rodrígues) siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas…no falla”.

01.10 | Francos aseguró que el Gobierno quiere resolver el conflicto con el Garrahan

El jefe de Gabinete defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo para controlar el gasto y garantizar la transparencia en la administración de los recursos. “¿Por qué se impide que se haga el reconocimiento facial? Porque van a saltar los ñoquis”, explicó.

En este contexto, el jefe de Gabinete aseguró que la intención del Gobierno es resolver el conflicto teniendo en cuenta el reclamo salarial pero sin ceder en materia de control del gasto. “Vamos a hacer lo posible para terminar con los gastos en exceso y volcarlos en los salarios”, afirmó.

Por otra parte, en cuanto a la cobertura por discapacidad, Francos señaló que en algunas provincias “crecieron de manera poco común” y que se está llevando a cabo un relevamiento de las pensiones. “Se busca determinar cuáles corresponden y cuáles no”, explicó.

00.50 | Dólares: el Gobierno cambiará cómo se publican los gastos por turismo en el exterior

Por María Julieta Rumi

Después de que, la semana pasada, se conocieran dos datos que dan cuenta del boom del turismo de argentinos en el exterior, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, anunció este sábado que el Gobierno modificará cómo se presenta la información en el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) y cómo se toman los datos en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que elabora el Indec.

El objetivo, dicen, es que no se distorsione la información del impacto económico del sector, especialmente en materia de ingreso y salida de divisas.

Según adelantó en su cuenta de X, Scioli reveló que desde el próximo mes el Banco Central desglosará los gastos por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, que figuran en la cuenta de servicios para diferenciar los números del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sobre lo que son realmente los gastos en turismo.

00.30 | Preocupación internacional por la libertad de expresión en el país

Por Claudio Jacquelin

El llamado de atención por el estado de la libertad de expresión y de prensa en la Argentina, que acaba de hacer la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es una de las primeras voces del exterior que manifiesta públicamente su inquietud. Pero no es el único organismo internacional ni país extranjero que sigue con interés y preocupación lo ocurre en el país desde hace un año y medio.

Lo que el crítico informe del relator Pedro Vaca calificó de “un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”, es compartido casi palabra por palabra por numerosos representantes de los principales países democráticos de Europa y del continente americano acreditados en el país.