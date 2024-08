Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.35 | Un acuerdo opositor deja al oficialismo afuera de la Auditoría General de la Nación

Por Laura Serra

Mario Negri en la Bolsa de Comercio de Córdoba Mario Sar

Contrario a sus aspiraciones, el Gobierno se quedará sin un lugar en la estratégica Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional. Los bloques de la oposición cerraron este jueves por la tarde los acuerdos para que Mario Negri, exdiputado de la UCR, ocupe una de las tres vacantes que le corresponden a la Cámara baja en el colegio de auditores, la cual también es pretendida por los libertarios.

Los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica– solicitarán este lunes al presidente del cuerpo, Martín Menem, que en la sesión del miércoles próximo se voten los nuevos nombramientos para la AGN: Negri por la UCR, Jorge Triaca por Pro y el candidato que designe Unión por la Patria.

03.10 | Análisis: Dogmatismo retórico, pragmatismo de hecho

Por Claudio Jacquelin

Las últimas 72 horas terminaron por confirmar un patrón que Javier Milei le ha impreso a su gestión desde el principio, pero sin tanta nitidez como la que acaba de constatarse.

Las reacciones ante las restricciones (o desafíos) que le impone la realidad política local y frente a la agudización de la crisis de Venezuela se suman ahora a la tendencia que ha estado mostrando en el plano económico. El dogmatismo irreductible que el Presidente, algunos de sus ministros y sus voceros exponen en el plano retórico tiene como contrapartida un pragmatismo a ultranza en los hechos cuando la realidad pone límite a los principios.

En las horas previas a la anunciada reaparición de Mauricio Macri como titular del Pro, Milei desplegó una serie de acciones destinadas a relativizar o neutralizar la posición diferenciadora que, se sabía, estaba por hacer el líder amarillo.

03.00 | Guillermo Francos destacó el “compromiso de Macri”

Después de una jornada política con un gran protagonismo de Mauricio Macri y de su análisis sobre el gobierno de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó el “compromiso” del expresidente y valoró “los aportes” que hizo a la administración de La Libertad Avanza (LLA). Además, en una semana convulsionada por el conflicto en Venezuela y por la tensión generada con la provincia de Buenos Aires por la decisión de YPF y Patronas de instalar la planta de GNL en Río Negro, el funcionario se mostró expectante sobre el discurso que dará Cristina Kirchner en México y dio definiciones sobre la relación con Axel Kicillof.

Tras la reunión de cuatro horas que tuvo con el titular del Ejecutivo, el jefe de ministros definió al líder del Pro como “alguien comprometido con la Argentina, que está comprometido con el cambio y que le quiere portar su experiencia”. “Ha sido importante para nuestro espacio el aporte que hicieron desde Juntos por el Cambio y el Pro en particular en todo este trámite de leyes que tuvimos en el Congreso”, expresó.

02.00 | Análisis: el Gobierno y sus negociaciones de cara a la gran batalla por el cepo

Por Florencia Donovan

El presidente argentino Javier Milei saluda al salir de una ceremonia el viernes 5 de julio de 2024, en Buenos Aires, Argentina, tras homenajear a los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de París. El 24 de julio de 2024, Milei viajó a Francia para participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos; también se reunirá con el presidente de ese país, Emmanuel Macron. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Javier Milei tiene varias batallas ganadas en su corto mandato. Pero hay una, que es clave, que obsesiona tanto al equipo económico como al mercado, aunque no todos lo admitan con la misma franqueza: la cambiaria.

En el equipo económico no abandonan la idea de acelerar el levantamiento del cepo en este trimestre. Al menos, así lo refleja una serie de negociaciones que en paralelo se están llevando a cabo para poder hacerse de varios miles de millones de dólares que puedan amortiguar cualquier cimbronazo del tipo de cambio, ante una eventual relajación de los controles. Por un lado, en Economía tendrían el visto bueno de varios organismos internacionales como el Banco Mundial, la CAF o el BID para adelantar desembolsos –ya el BID comunicó esta semana un préstamo de US$675 millones–; por el otro, siguen vigentes las negociaciones con bancos internacionales –se habla de Nomura, Goldman Sachs, entre otros– para avanzar en un “repo”, como se conoce en la jerga financiera un préstamo contra garantía ya sea de oro o de bonos, por unos US$3000 millones.

01.00 | La trama detrás de los sorpresivos elogios de Santiago Caputo antes de que Macri apuntara al “entorno” de Milei

Por Maia Jastreblansky

Santiago Caputo llega a Casa de Gobierno Mariano Blanc

Luego de conversar durante casi cuatro horas con Mauricio Macri -el lunes, en el atardecer de Olivos- Javier Milei le pidió a Santiago Caputo, el estratega de su “riñón”, que reestableciera el contacto con el líder de Pro. El presidente le encargó a su asesor estrella que aclarara con el exmandatario algunos asuntos políticos y de gestión que habían generado ruido entre ambas terminales en los últimos meses.

Macri y Caputo habían intercambiado mensajes vía chat por última vez el 15 de abril. En esa ocasión, dicen testigos al tanto de la trama, los dos estaban conversando la idea de verse. Pero la cita finalmente nunca se concretó. El clima de críticas cruzadas –subrepticias y mediáticas- entre el líder de Pro y la mesa chica de Milei estaba muy enrarecido. Y no había sintonía para verse cara a cara. Desde entonces no cruzaron más palabra.

Pese al encargo presidencial de esta semana, Caputo hizo otra cosa. En lugar de llamarlo al expresidente, este miércoles (horas después de la cumbre en Olivos y un día antes de la reaparición de Macri en un escenario) el estratega presidencial rompió el silencio y en una entrevista con TN.com dijo: “Tengo una excelente opinión del presidente Macri. Conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso. Creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar. Admiro la construcción que hizo el Pro los últimos años y aparte yo vengo de esa escuela”. “Estamos enormemente agradecidos por su apoyo incondicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milei. Hemos tenido muy buenas charlas privadas, siempre es interesante escuchar a una persona que logró tantas cosas”, abundó.

00.00 | Mauricio Macri tomó postura sobre la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y dijo que “es un error”

Luego del relanzamiento de Propuesta Republicana (Pro) y de su reunión durante cuatro horas con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri se refirió a la nominación del juez Ariel Lijo a integrar la Corte Suprema de Justicia y aseguró que “es un error”. El expresidente argumentó que se trata de “alguien que genera debate” y que por tal motivo es una decisión que “no entiende”.

“Pienso lo mismo que le dije a Javier [Milei], que no estaba de acuerdo, me parece que es un error. También lo dije hoy, lo más importante para restablecer a la Argentina es la confianza. La economía estable, sin inflación, sin déficit fiscal, es una pala, pero lo más importante es la Justicia”, manifestó Macri en TN y continuó: “Entonces, nominar a alguien que ya genera un debate enorme a la Corte, no sé Javier, no la entiendo. Pero es una decisión de él”.

