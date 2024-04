Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 | Milei, sobre Bregman: “No me cae mal, me parece simpática”

Durante su entrevista con Alejandro Fantino, el Presidente habló sobre su relación con los representantes del Frente de Izquierda durante su paso como diputado nacional en el Congreso. Acerca de quien fue su rival en la elección presidencial por parte del FIT, Milei dijo: “[Myrian] Bregman no me cae mal, me parece simpática”. Aseguró que es “coherente” y recordó que al bloque de la Izquierda lo tenía “al lado” suyo.

Más tarde, la excandidata salió a responder las palabras del mandatario y recurrió a una de las chicanas que se soltaron durante los debates presidenciales. “Vos también sos coherente, Javier. Parecías un gatito mimoso del poder económico y lo sos ”, expresó a través de su cuenta oficial de X.

Además Milei reconoció: “Con Romina Del Plá no comparto nada, pero no diría que no le carbura el bocho, es coherente con lo que piensa. Tengo definido como pienso, pero creo que todos los que peinan distinto a mi son idiotas, el idiota soy yo. Si ella piensa en tal dinámica, me tengo que poner en sus zapatos, y ver si es coherente con su propia lógica, aunque esté completamente en contra”.

02.00 | El sociólogo Juan Corradi analizó la llegada de Milei, el eventual triunfo de Trump y de los “políticos agitadores”

Juan Eugenio Corradi es sociólogo, profesor emérito de Sociología en la Universidad de Nueva York, autor de dos libros de geopolítica (Los hilos del desorden y Strategic Impasse) y además, un erudito en la ciencia política y la historia.

Entrevistado por Carlos Pagni en LN+, el profesional analizó la calidad de la democracia a nivel global y la erosión que provoca en el sistema el pensamiento binario. Corradi también opinó sobre el renacer de liderazgos autoritarios en distintas partes del planeta, y observó la evolución de las elecciones en Estados Unidos, el conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia-Ucrania. Además, dedicó unos párrafos a la coyuntura argentina: “Hay un cambio de época”, sostuvo.

01.30 | La Anmat prohibió la venta de un arroz falso que se hacía pasar por una reconocida marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración y comercialización en todo el país de una marca de arroz. Se trató un arroz falso que utilizaba el envase y la imagen de la reconocida marca Gallo para vender su producto al público. Por este motivo se estableció que no cumplía con los requisitos necesarios para venderse al público y se la consideró como un producto “ilegal”. La investigación sobre la falsedad del producto surgió en la provincia de Salta. Desde un comercio se trazó el recorrido que hizo el producto hasta su envasado en la provincia de Entre Ríos: provenía de Bolivia.

Mediante la disposición 3153/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial, el el organismo dependiente del Ministerio de Salud justificó su decisión para “proteger la salud de los ciudadanos” dado que luego de la investigación pertinente se resolvió que la mencionada marca no poseía la debida rotulación y etiquetado en sus envases.

Se trata de la versión "grano de oro" de arroz Gallo

En el artículo primero de la resolución se estableció: “Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: “Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000 marca Arroz Gallo - Grano de Oro, Elaborado por Molino El Japonés S.R.L, San Salvador - Entre Ríos (...) Fraccionado por Leoncio Laura Marquez - Envasado en Yacuiba, Barrio San Juan - Calle N° 26 (Bolivia)″.

La misma especificó que la decisión corre para “cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”, puesto que carece de los “registros de establecimiento y producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo registros pertenecientes a otro elaborador y a otro producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

01.00 | Diego Giacomini cruzó a Milei: ”El jefe de la banda criminal dice que la banda que preside es criminal”

El economista Diego Giacomini cruzó al presidente Javier Milei tras afirmar en una entrevista con Alejandro Fantino que “el Estado es una organización criminal” y que “es el enemigo”.

El también consultor financiero se encargó de marcar una contradicción en el discurso del mandatario nacional: “El jefe de la banda criminal dice que la banda que preside es criminal. La teoría liberal demuestra y la realidad ilustra que desde la cima de la banda, solo terminarás alimentando su criminalidad en largo plazo. Todo el que piensa que el Estado es criminal, lo combate de afuera”.

El Jefe de la banda criminal dice que la banda que preside es criminal. La teoría liberal demuestra y la realidad ilustra que desde la cima de la banda, solo terminarás alimentando su criminalidad en largo plazo. Todo el que piensa que el Estado es criminal, lo combate de afuera. pic.twitter.com/c9gdy3Z26Z — Diego Giacomini (@GiacoDiego) April 9, 2024

00.30 | Un ministro de Axel Kicillof ironizó sobre una propuesta de Milei

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, se hizo eco de unas declaraciones del presidente Javier Milei, durante la extensa entrevista que brindó al canal Neura TV, e ironizó sobre una propuesta del mandatario.

“¿La plata del Estado de dónde sale?”, comenzó Milei con el razonamiento. Y se respondió: “De los impuestos”. “O sea que cuando vos con impuestos financiás la obra pública le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo a otro sector. Es de una arrogancia y de una soberbia...”, planteó el Presidente.

El presidente @JMilei eliminó del presupuesto la Obra Pública nacional y ahora quiere que la gente se haga sus propios puentes.



Tenemos un gobierno que dejó al país sin infraestructura, sin desarrollo y generó una crisis en la construcción con empresas quebradas y 100 mil… https://t.co/mr5CyDSaQg — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 9, 2024

Fue entonces que el conductor Alejandro Fantino lo interrumpió y le dijo: “Pero vos me tenés que hacer un puente donde yo necesito”. Y Milei le retrucó: “Bueno, el puente lo podría hacer tranquilamente la gente sola, no necesitan del Estado. Pero si está en el medio, van a esperar que lo haga”. Tras esto, el funcionario de Axel Kicillof cuestionó al mandatario: “Eliminó del presupuesto la Obra Pública nacional y ahora quiere que la gente se haga sus propios puentes”.

Y agregó: “Tenemos un gobierno que dejó al país sin infraestructura, sin desarrollo y generó una crisis en la construcción con empresas quebradas y 100 mil despidos. La Argentina es el octavo país en extensión del mundo. Somos una Nación que necesita planificación y políticas de mediano y largo plazo para estar más integrados, ser más competitivos y achicar brechas de desarrollo regional”.

