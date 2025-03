Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

04.00 | Ignacio Torres deslizó una ácida crítica contra Milei por no viajar a Bahía Blanca: “Hay que dejar Twitter de lado”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló con Diego Leuco en LN+ el martes por la noche y opinó sobre las inundaciones en Bahía Blanca y reflexionó sobre la actitud de los dirigentes políticos. “En estas implicancias climáticas florecen las peores miserias y grandezas. Lo que hay que hacer es dejar el Twitter de lado y ponerse a laburar. Porque el que especule de un lado o del otro, la condena va a ser social y muy fuerte”, dijo sin mencionar al Presidente, pero en alusión a su negativa de viajar a la ciudad bahiense.

En ese sentido, recordó su experiencia con los incendios a los pocos días de asumir la gobernación: “Me pasó con los incendios, hablando con el Gobierno nacional a los 10 días. Lo primero fue trabajar juntos y poner todo lo que hay que resolver, y pudimos trabajar juntos y llevar soluciones a la gente. Pusimos la cara, incluso para recibir puteadas. Te la tenés que bancar”.

Ignacio Torres, el gobernador de Chubut en LN+

Por otro lado, apoyó las declaraciones del expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri, en torno a la necesidad de que se invierta en infraestructura desde el Estado y cuestionó la postura del gobierno libertario. “En plena campaña se hablaba de iniciativa privada a la chilena como el ejemplo ideal de un plan de infraestructura nacional. En Chile hay iniciativa privada, y bienvenidas sean, pero también hay una inversión en infraestructura portuaria y rutas nacionales que es única en la región”, recordó.

“Tiene que ver con una cuestión conceptual: si el Gobierno nacional sostiene que se tiene que ocupar de la macro, las relaciones exteriores y la seguridad, está perfecto. Pero todos los impuestos que se recaudan con asignación específica por ley para mantenimiento de rutas y puertos, que es muchísimo dinero, tienen dos opciones: o se ejecutan, o se eliminan los impuestos y asignaciones”, consideró el gobernador chubutense e insistió: “Si no hay infraestructura, es un golpe de lleno a la competitividad nacional”.

03.25 | El Gobierno endurece el derecho de admisión a canchas a horas de la “marcha de barrabravas”

El Gobierno oficializó una medida que apunta a impedir el ingreso a los estadios de fútbol a quienes participen en hechos violentos durante manifestaciones en la vía pública. La Resolución 321/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, amplía la aplicación de la Restricción de Concurrencia Administrativa, que hasta ahora solo alcanzaba a incidentes en espectáculos futbolísticos.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, fundamentó la decisión en la necesidad de prevenir desmanes y garantizar el orden público. En un comunicado difundido previamente, la cartera había advertido que cualquier persona que provocara disturbios en la marcha de jubilados convocada para este miércoles frente al Congreso sería identificada, detenida y sancionada con la prohibición de ingreso a los estadios del país.

02.50 | Un acuerdo en medio de una crisis mundial

Por Joaquín Morales Solá

Nadie sabe explicar qué pasó, pero el Gobierno estaba dispuesto hasta el jueves de la semana pasada a enviar al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario. De pronto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el acuerdo se aprobaría por un mero decreto de necesidad y urgencia que no reúne las condiciones que exige la Constitución para que se dicten los DNU. Son posibles “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución”, reza el inciso 3 del artículo 99, que es el que reglamenta esos decretos que tienen fuerza de ley. No existen tales circunstancias excepcionales, porque el Congreso está en sesiones ordinarias. Es probable, no obstante, que por circunstancias excepcionales se entienda la imposibilidad de mostrar los grandes trazos del programa que se acordó con el organismo multilateral.

Kristalina Gueorguieva y Luis Caputo Alfredo Sábat

El nuevo préstamo del FMI a la Argentina conllevará una cantidad de dinero fresco que no se precisó en ningún lado; se habla de una cifra que va de los 10.000 millones de dólares hasta los 20.000 millones. Es razonable que el Gobierno se niegue a exhibir la “letra chica” del acuerdo, porque esa parte del programa pactado podría incluir el anticipo de decisiones económicas, sobre todo referidas al dólar, que provocarían la desestabilización del mercado cambiario. Podría también incluir alguna fecha precisa que advierta a los pícaros sobre la forma en que el país comenzaría a salir del cepo al dólar, que tanto daño le hace a la economía nacional.

02.03 | Debilitada, la oposición intenta bloquear el DNU que le allana el camino a Milei para negociar con el FMI

Por Delfina Celichini

Sesión ficha limpia en diputados. Pilar Camacho - LA NACION

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Gobierno busca cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) descolocó a la oposición en el Congreso. Primero impugnaron la herramienta utilizada, pero evitaron disparar un rechazo frontal.

La jugada de Javier Milei les complica el bloqueo. El Presidente no esquivó al Congreso, pero tampoco le dio la última palabra. Si una sola Cámara convalida el decreto, el camino hacia el acuerdo con el FMI queda despejado. Para frenarlo, la oposición necesita un rechazo doble: en Diputados y en el Senado. Mientras tanto, el DNU sigue vigente.

Confiado, el Gobierno aceleró los tiempos y remitió el decreto al Congreso. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, tiene diez días para dictaminar. Cumplido ese plazo, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto.

01.20 | Qué piensan en el Gobierno sobre el temblor de los mercados y el futuro del dólar

Francisco Jueguen

Javier Milei lo anticipó esa noche de sábado de carnaval, cuando su discurso abrió las sesiones ordinarias del Congreso: habrá volatilidad. El Presidente aclaró incluso que se atravesarán momentos de “tensión”. La calma permanente, en el nuevo mundo que está naciendo, es una ilusión. Esto se agrava, claro, si se vive en la Argentina y en tiempos de elecciones.

Ante esta revolución libertaria global, en el Gobierno ofrecen tres consideraciones sobre el impacto que puede tener en el programa de Milei el actual viento de frente que viene del exterior desde que Donald Trump -un socio presidencial- asumió en los EE.UU. La primera es que en el Ejecutivo siguen considerando que el desempeño del mercado argentino sigue relativamente “desacoplado” de lo que ocurre en el mundo; la segundo, que hay un esquema fiscal y monetario diseñado para casos de shocks externos; y la tercera, que tales esquemas han sido sometidos a escenarios de estrés.

00.30 | Kicillof le volvió a pedir una reunión a Milei y reclamó que “una porción” del préstamo del FMI se use para la reconstrucción

Desde Bahía Blanca, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, brindó este martes por la tarde detalles sobre el paquete de ayuda financiera que destinará a la reconstrucción del municipio azotado por el feroz temporal que dejó al menos 16 víctimas fatales, 128 denuncias por desaparición de personas y más de 1000 evacuados.

“Esto no es ni un castigo bíblico ni una película de terror, sino que es producto del cambio climático”, apuntó el gobernador bonaerense, en alusión a la postura del gobierno nacional en materia ambiental. Además, el jefe provincial reclamó nuevamente una reunión con el presidente Javier Milei para trabajar “en conjunto” y exigió al Ejecutivo que “una porción” del préstamo que desembolsará el Fondo Monetario Internacional (FMI) se use para la restauración de la ciudad.

