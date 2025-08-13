en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Diego Guelar minimizó que lo hayan eliminado de un grupo de diplomáticos de Pro y ratificó su postura contra Macri: “No fue un error”
Después de calificar a Mauricio Macri como “un hijo de puta” y ser expulsado de un grupo de diplomáticos de Propuesta Republicana (Pro), Diego Guelar, que fue embajador durante la gestión del expresidente, ratificó su postura y señaló que sus declaraciones no fueron un error, sino “expresiones”. Además dijo que solicitó que la dirigencia del partido diera un paso al costado tras las elecciones en la ciudad de Buenos Aires.
LA NACION
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
"No fue un error". Guelar minimizó que lo hayan eliminado de un grupo de diplomáticos de Pro y ratificó su postura contra Macri
Único empleado. La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de la empresa que tiene contratado a Santiago Caputo
Cena y hermetismo. Milei convocó en Olivos a Martín Menem junto a diputados de LLA y aliados
Más leídas de Política
- 1
Elecciones 2025: dónde voto en La Matanza y qué se elige
- 2
Los gobernadores cierran filas para defender sus dos proyectos del ley pese a las presiones del gobierno nacional
- 3
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 4
¿Qué dijo Javier Milei sobre Ian Moche, quien lo denunció ante la Justicia?