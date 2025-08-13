Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Después de calificar a Mauricio Macri como “un hijo de puta” y ser expulsado de un grupo de diplomáticos de Propuesta Republicana (Pro), Diego Guelar, que fue embajador durante la gestión del expresidente, ratificó su postura y señaló que sus declaraciones no fueron un error, sino “expresiones”. Además dijo que solicitó que la dirigencia del partido diera un paso al costado tras las elecciones en la ciudad de Buenos Aires.