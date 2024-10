Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

04.30 | La dirección nacional de Marca País pasó a depender de la secretaría de Karina Milei

En medio del lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) como partido de alcance nacional y el aumento de la exposición política de Karina Milei rumbo a las elecciones de 2025, el Gobierno oficializó el traspaso de la dirección nacional de Marca País a la secretaría General de la Presidencia, presidida por la hermana del Presidente, con la intención de continuar con la reconfiguración de la presencia a nivel internacional del país.

A través del decreto 903/2024 publicado el lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, se confirmó lo que ya había anticipado LA NACION: la incorporación de Marca País a la dependencias de la secretaría de Karina Milei, y su consecuente reorganización interna, con despachos en la Casa Rosada.

03.50 | El exabrupto del Indio Solari sobre el presente de la Argentina a diez meses de la llegada de Milei

Indio Solari y Javier Milei

El reconocido músico Carlos “El Indio” Solari analizó este domingo por la noche el presente de la Argentina a diez meses de la llegada de Javier Milei al poder. Durante una entrevista grabada junto a Pedro Rosemblat para Gelatina, el miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se limitó a decir en principio que el país afronta una situación “bastante jodida”. No contento con ello, segundos después de ofrecer esta primera definición, El Indio fue mucho más tajante e incurrió en un exabrupto para dar a entender su punto de vista: “No están cagando en la cara (sic). Y la gente no se da cuenta si el diablo caga en su nariz (sic)”.

“El pasado no lo tengo muy presente. Siento que no podemos hacer nada con el pasado momentáneamente. No podemos hacer nada en el pasado momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Entonces, nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Creo que las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando (sic) en la cara. La gente no se da cuenta si el diablo caga (sic) en su nariz. Y bueno, ahora el Papa coincide conmigo. El Papa y yo estamos en la misma”, dijo luego de que Rosemblat le pidiera hacer una lectura breve del recorrido de Los Redondos.

03.32 | Solo en Off: en silencio, dos gobernadores rechazaron al enviado de Cristina antes de apoyar el veto de Milei

Por Jaime Rosemberg

Señalados por el kirchnerismo y acusados de traidores por la mismísima Cristina Kirchner, los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil estuvieron en el ojo de la tormenta la última semana, luego de colaborar –votos en Diputados mediante– con el gobierno de Javier Milei a conseguir un nuevo “blindaje”, esta vez para sostener el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Sugestivamente, la reacción del tucumano Jaldo y el catamarqueño Jalil fue el silencio. “Acordaron no contestar públicamente. Cristina no es la fiscal de Estado o alguien que pueda reclamar fidelidad”, respondían desde ambas provincias norteñas, siempre con cuidado de no tener ningún micrófono cerca. Ambos gobernadores recordaban, memoriosos, el apoyo compartido al entonces expresidente Alberto Fernández cuando los ataques de La Cámpora y las cartas de Cristina Kirchner horadaban el poder del mandatario del Frente de Todos.

02.30 | Análisis: El Presidente acelera y va por más

Por Claudio Jacquelin

Después de una semana en la que los logros y las buenas noticias dominaron, el ánimo del Gobierno se retempló y ahora va por más. O, si puede, irá por (casi) todo. No solo en el plano doméstico. También, en el terreno internacional. Aunque está obligado a morigerar ambiciones.

El presupuesto 2025, más desregulaciones, nuevos ajustes, transferencias de servicios/gastos a las provincias (como los hospitales nacionales) y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (aun a costa de resignar algo) están al tope de la agenda de objetivos inmediatos. Después, obviamente, de la prioridad absoluta que siguen teniendo el superávit fiscal y sostener la baja de la inflación, luego de haber perforado, al fin, el piso del 4% mensual. Un temario que es más fácil de enumerar que de prever su derrotero, en el que sobrarán dificultades.

El arduo blindaje del veto a la ley de financiamiento universitario (obtenido a base de algunas concesiones, varias promesas y muchos aprietes), el favorable último índice de precios, la rebaja en la sobretasa que cobra el FMI a países sobreendeudados como la Argentina, más la baja de los dólares financieros y del riesgo país significaron un impulso anímico que llevaron al Presidente y a su equipo al punto más alto del subibaja emocional para proyectar nuevas metas.

La reacción es directamente proporcional a la profundidad de la preocupación que existía después de unas semanas sombrías, en las que varios termómetros (no solo las encuestas) empezaron a dar cuenta de un deterioro significativo del humor social, mientras crecían reclamos de algunos aliados naturales, políticos y empresariales, y se agudizaba la intolerancia política. Paso a paso. Es la Argentina.

01.17 | En Diputados: la oposición busca votos para evitar que Javier Milei gobierne por DNU

Por Gustavo Ybarra

El Presidente Javier Milei presenta el presupuesto Nacional en el Congreso Prensa Diputados

La inquietud viene desde hace varios años, casi desde el mismo momento en que Cristina Kirchner impuso por la prepotencia de los votos su criterio reglamentario en 2006, pero con la llegada de Javier Milei, y su emblemático megadecreto 70/23, la preocupación por ponerle límites al abuso en el uso de los decretos de necesidad y urgencia podría llegar a convertirse en realidad si prospera una embestida que preparan algunos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados.

La intención es modificar la ley de trámite reglamentario, sancionada con el número 26.122 en 2006, para terminar con la denominada “sanción ficta”, criterio por el cual el único camino posible para derogar un DNU es con el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas. El debate comenzará este miércoles, a las 17, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, y la idea es emitir dictamen el próximo 30 de octubre.

00.00 | El Gobierno promulgó la ley que amplía el registro de datos genéticos

El Gobierno promulgó hoy la ley 27.759 que amplía a todo tipo de investigación criminal el Registro Nacional de Datos Genéticos, luego de que el proyecto de ley fuera aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Así quedó oficializado a través del decreto 899/2024 en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Se trata de una modificación a la ley 26.879, que creó el Registro de Datos Genéticos en 2013, que sólo almacenaba muestras de ofensores sexuales. Con la promulgación de esta ley se podrá obtener muestras de cualquier imputado mayor de 18 años.

