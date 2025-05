Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.00 | Caputo le respondió a Darín tras sus declaraciones sobre el precio de la docena de empanadas

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce este domingo del actor Ricardo Darín a raíz de sus dichos sobre el precio de una docena de empanadas en la Argentina. En La Cornisa (LN+), el titular del Palacio de Hacienda aseguró sentir “vergüencita ajena” tras escuchar las palabras de Darín, quien dijo en La noche de Mirtha no entender las medidas económicas para “sacar los dólares debajo del colchón” cuando “una docena de empanadas vale $48.000″. “Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular”, retrucó Caputo.

En diálogo con Luis Majul, el funcionario que responde al presidente Javier Milei contraatacó: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

01.30 | Melconian recordó lo que Milei decía sobre la competencia de monedas y apuntó contra Caputo

El economista Carlos Melconian analizó este domingo por la noche las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, destinadas a favorecer el uso de dólares “bajo el colchón”. En diálogo con José del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), Melconian dijo que el titular del Palacio de Hacienda habla actualmente sobre una libre competencia de monedas, propiciada por una mayor circulación de dólares, y advirtió: “Yo le recuerdo al ministro que su Presidente [Javier Milei] planteaba la dolarización“.

En ese sentido, el exintegrante de Fundación Mediterránea, agregó: "Ahora habla de la competencia de moneda como si se hubiera despertado a la mañana y, duchándose, se le hubiera ocurrido. La gente no es boluda”.

01.00 | Inflación: las consultoras dicen que la desaceleración continuó en mayo y prevén que el mes cierre en torno al 2%

Por María Julieta Rumi

Después de que la inflación bajara casi un punto de marzo a abril, varias consultoras privadas estiman que en mayo el índice de precios al consumidor (IPC) podría ubicarse entre 2% y 2,3%, por debajo del 2,8% registrado en el cuarto mes del año.

Según Equilibra, en la tercera semana de mayo los precios subieron un 0,8% tras la deflación observada la semana anterior por el evento de descuentos Hot Sale. “Algunos rubros que habían mostrado bajas significativas esta vez lideraron la inflación semanal (ropa, muebles y equipos electrónicos, principalmente) poniendo fin a las rebajas. En el agregado, lideraron los estacionales (2,2%) y el resto del IPC Núcleo (0,9%), mientras que Alimentos y bebidas no estacionales trepó solo 0,3% semanal”, informó. Su proyección para el mes es del 2%.

00.30 | Carlos Bianco pidió una “unidad que no duela”, pero rechazó “un rejunte electoral”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, abogó por la unidad en el peronismo, hoy dividido entre los dirigentes alineados con la expresidenta Cristina Kirchner y los leales al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero lo hizo con la salvedad de que no se repita un esquema como el que llevó al poder al justicialismo en 2019.

Bianco, un hombre de máxima confianza del mandatario bonaerense, pidió que la unificación de criterios “no duela” y que no se conforme “un rejunte electoral”. Resaltó que Kicillof no permitiría tener ministros que no le respondan, como consideró que le sucedía al expresidente Alberto Fernández, y aseveró que Cristina podría sumarse al Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza el gobernador.