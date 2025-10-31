Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La tecnológica estadounidense Fiserv, uno de los mayores proveedores globales de servicios de pago y procesamiento financiero, sufrió esta semana un golpe histórico en Wall Street: en una sola rueda, sus acciones pasaron a valer casi la mitad. El derrumbe se produjo después de la presentación de sus resultados trimestrales, en la que recortó las proyecciones de crecimiento para este año, y dejó a la Argentina en el centro de la explicación.