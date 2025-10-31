Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La acción cayó 40%: un gigante tecnológico se desplomó y entre los motivos mencionó a la Argentina
La tecnológica estadounidense Fiserv, uno de los mayores proveedores globales de servicios de pago y procesamiento financiero, sufrió esta semana un golpe histórico en Wall Street: en una sola rueda, sus acciones pasaron a valer casi la mitad. El derrumbe se produjo después de la presentación de sus resultados trimestrales, en la que recortó las proyecciones de crecimiento para este año, y dejó a la Argentina en el centro de la explicación.
Javier Milei explicó por qué dejó fuera a Kicillof y contó que les pidió a los gobernadores
El presidente Javier Milei calificó este jueves como “extremadamente positiva” la reunión que encabezó con un amplio grupo de gobernadores en la Casa Rosada. Precisó que se conversó sobre el tratamiento del Presupuesto y se mostró dispuesto a discutir una eventual reforma de la coparticipación. A su vez, se refirió a la reforma laboral e indicó que notó un “consenso absoluto” para avanzar en su implementación.
Milei recibió a los gobernadores: pidió apoyo para el presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal
Javier Milei logró este jueves por la noche, cuatro días después del triunfo oficialista en las elecciones de medio término, una foto con 16 gobernadores, un jefe de gobierno y tres vicegobernadoras. Ante ellos pidió apoyo para el presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.
- 1
Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei
- 2
La clave del éxito de Milei, el “peronismo sin candidato” y el futuro de Santiago Caputo: las frases más destacadas de LA NACION +cerca
- 3
Andrés Malamud: “Milei es candidato natural a ser reelegido, porque no quedó nadie enfrente”
- 4
Milei suma a todo el Gabinete a la reunión con los gobernadores