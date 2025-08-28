Quién es Thiago Florentín, el detenido por la agresión a Javier Milei en Lomas de Zamora

Tras el ataque de manifestantes a la caravana del presidente Javier Milei durante una recorrida de campaña electoral en Lomas de Zamora, el militante de izquierda Thiago Florentín fue detenido por las fuerzas de Seguridad apuntado como el sujeto que arrojó la piedra hacia la camioneta en la que iba el mandatario, su hermana Karina y candidatos a los comicios legislativos de la Provincia de Buenos Aires.

Según fuentes de la cartera que comanda Patricia Bullrich, hasta el momento lograron identificar que en la zona hubo “barras”, “concejales”, e incluso funcionarios del intendente lomense, Federico Otermín. Este miércoles por la tarde, en su cuenta de X, la ministra describió el episodio como un “ataque organizado” por parte del kirchnerismo.

El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

Hasta ahora hubo dos detenidos por los disturbios: uno es Florentín, trasladado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora, y el otro es un militante de la agrupación H.I.J.O.S -que ya fue liberado- acusado de bloquear el avance de la camioneta en la que iba Milei, quien debió ser evacuado a raíz de los incidentes.

Florentín es militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y de Votamos Luchar por el Cambio Social, tiene 22 años y posee domicilio en la localidad de Alejandro Korn.

El MTR confirmó que el detenido era Florentín y pidió por su liberación. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar“, escribió la agrupación junto a una foto del joven.

“En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, [el diputado José Luis] Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”, dice el comunicado del MTR.

El comunicado del MTR por el detenido en Lomas de Zamora.

Y agrega: “Horas antes, jubilados, docentes, desocupados, y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera”. En el escrito en redes sociales se admite que Florentín participó del ataque: “La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora”.

Respecto al ataque, algunas de las imágenes registradas por la cámara de LN+ muestran a distintas personas tomando con sus manos piedras y restos de un volquete que estaba en la zona.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Durante la recorrida le arrojaron una piedra a la camioneta que llevaba al presidente Santiago Filipuzzi - LA NACION

El ataque ocurrió en plena campaña electoral camino a las elecciones del próximo 7 de septiembre, y en un momento delicado para el Gobierno, que atraviesa una crisis por los audios clandestinos atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que hablan de supuestas coimas en el organismo e involucran a Karina Milei, y al armador libertario Eduardo “Lule” Menem.