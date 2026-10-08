Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente volvió a llamar “ladrón” a Lula días después del triunfo de Bolsonaro

A través de una historia en la plataforma Instagram, el mandatario apuntó contra el actual presidente de Brasil poco después de su derrota en la primera vuelta electoral. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se verá las caras con Flavio Bolsonaro en el balotaje del próximo domingo 25 de octubre.

“Lula Ladrón”, escribió Milei junto a un posteo del Instituto Cato, un think-tank con sede en Washington. La publicación reflotaba declaraciones de Ian Vásquez, vicepresidente de estudios internacionales de la organización, quien aseguró: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y a su partido es, en gran medida, la corrupción”.

La historia de Javier Milei contra Lula da Silva en la plataforma Instagram Captura de Pantalla