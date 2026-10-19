Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “La casta, la alta política, los empresaurios y los periodistas no son muy distintos”

El jefe de Estado respondió a un posteo de Santiago Oría, Director de Realización Audiovisual, con críticas a Guillermo Moreno por sus dichos sobre el empresario Elon Musk. En diversas entrevistas, Moreno había calificado al fundador de PayPal, Tesla y Space X como “un pibe que hace negocios de aire”, entre otras cosas.

“Pensar que este cavernícola manejó la economía argentina durante años y sigue siendo el referente económico de brutos que están completamente a trasmano del mundo. ¡Basta de bestias del ostracismo y el atraso!“, escribió Oría en X.

ME QUEDO CON ELON...!!!

Lo peor de todo es que la casta, la alta política, empresaurios, periodistas y la gran mayoría de los analistas políticos no son muy distintos... sólo difieren en las formas y los modos...

CIAO! https://t.co/hilZvEdrsL — Javier Milei (@JMilei) October 18, 2026