Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “La casta, la alta política, los empresaurios y los periodistas no son muy distintos”
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Ante la mejoría de Mirtha Legrand, Martín Llaryora propuso celebrar sus 100 años en el estadio Kempes
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso realizar en el estadio Mario Alberto Kempes una celebración por los 100 años de Mirtha Legrand.
Javier Milei: “La casta, la alta política, los empresaurios y los periodistas no son muy distintos”
El jefe de Estado respondió a un posteo de Santiago Oría, Director de Realización Audiovisual, con críticas a Guillermo Moreno por sus dichos sobre el empresario Elon Musk. En diversas entrevistas, Moreno había calificado al fundador de PayPal, Tesla y Space X como “un pibe que hace negocios de aire”, entre otras cosas.
“Pensar que este cavernícola manejó la economía argentina durante años y sigue siendo el referente económico de brutos que están completamente a trasmano del mundo. ¡Basta de bestias del ostracismo y el atraso!“, escribió Oría en X.
ME QUEDO CON ELON...!!!— Javier Milei (@JMilei) October 18, 2026
Lo peor de todo es que la casta, la alta política, empresaurios, periodistas y la gran mayoría de los analistas políticos no son muy distintos... sólo difieren en las formas y los modos...
CIAO! https://t.co/hilZvEdrsL
A ello, Milei sumó: “¡Me quedo con Elon! Lo peor de todo es que la casta, la alta política, empresaurios, periodistas y la gran mayoría de los analistas políticos no son muy distintos... sólo difieren en las formas y los modos...“.
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