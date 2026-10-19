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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “La casta, la alta política, los empresaurios y los periodistas no son muy distintos”

El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei
El presidente Javier MileiALEX WROBLEWSKI - AFP

Ante la mejoría de Mirtha Legrand, Martín Llaryora propuso celebrar sus 100 años en el estadio Kempes

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso realizar en el estadio Mario Alberto Kempes una celebración por los 100 años de Mirtha Legrand.

Javier Milei: “La casta, la alta política, los empresaurios y los periodistas no son muy distintos”

El jefe de Estado respondió a un posteo de Santiago Oría, Director de Realización Audiovisual, con críticas a Guillermo Moreno por sus dichos sobre el empresario Elon Musk. En diversas entrevistas, Moreno había calificado al fundador de PayPal, Tesla y Space X como “un pibe que hace negocios de aire”, entre otras cosas.

“Pensar que este cavernícola manejó la economía argentina durante años y sigue siendo el referente económico de brutos que están completamente a trasmano del mundo. ¡Basta de bestias del ostracismo y el atraso!“, escribió Oría en X.

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