Javier Milei y sus medidas, en vivo: semana clave en el Senado y movimientos en causas judiciales
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El FBI busca reconstruir desde adentro cómo operaba la AFA: cita a exjerárquicos y avanza sobre el circuito del dinero en EE.UU.
Durante los últimos meses, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exempleados jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). ¿Objetivo? Reconstruir desde adentro -y bajo reserva- cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó LA NACION a partir de dos fuentes con conocimiento directo de esos movimientos.
Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron especial interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años actuó como lugarteniente de Toviggino, y participó en operaciones por millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte desde y hacia Estados Unidos.
La vicegobernadora de Mendoza rechazó las críticas de la embajada de Francia: “¿Por qué me rectificaría?“
MENDOZA.- Luego de que la embajada de Francia en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”, la funcionaria relativizó los cuestionamientos y rechazó retractarse.
Días atrás, Casado se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero: “Hacen un mundo de todo”, minimizó. En las últimas horas, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, Casado aseguró que no tuvo comentarios de esas características.
Un grupo antisemita irrumpió el pleno alegato en el juicio político al juez federal Alfredo López
El juicio político contra el juez federal de Mar del Plata Alfredo López tuvo hoy ribetes escandalosos cuando un grupo antisemita interrumpió a los gritos al senador Luis Juez cuando pedía la destitución del magistrado. Los revoltosos fueron desalojados del recinto.
“Yo me la banco”, dijo Juez. “Con el tamaño que tengo puedo ser patovica en un pelotero”, bromeó fiel a su estilo, a pesar de que los revoltosos le lanzaban descalificaciones.
Karina Milei recibe el jueves a sus legisladores porteños y desafía a Jorge Macri
El próximo jueves al mediodía, Karina Milei abrirá su despacho en la Casa Rosada para recibir a los diputados que componen el bloque libertario en la Legislatura porteña. En medio de los rumores que hablan de un eventual entendimiento electoral con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y el Pro hacia 2027, la idea de la foto será, según cuentan desde la Casa Rosada, que un acuerdo entre los socios porteños de 2025 está aún lejos, y que el Gobierno también tiene cartas por jugar antes de las definiciones electorales.
En principio, está confirmado que Karina Milei recibirá a los 14 legisladores que componen el bloque, liderado por Pilar Ramírez, una de las mejores amigas –personales y políticas– de la secretaria general de la Presidencia, y también a parte de los equipos técnicos que trabajan para la elección porteña del año que viene.
Avanzan reuniones para armar un tercer espacio en el peronismo, lejos de la pelea de Cristina y Kicillof
Mientras los focos están posados sobre la fraticida interna bonaerense, que disputan el kirchnerismo y su retoño axelista, hay otros espacios del peronismo que parecen marchar hacia una confluencia de cara a las elecciones de 2027. Por ahora transitan carriles paralelos, pero se registran cada vez más contactos entre dirigentes que buscan tomar protagonismo ante la crisis de liderazgo que mantiene inerte a la principal fuerza de oposición al presidente Javier Milei.
Uno de esos encuentros tuvo lugar días atrás en la ciudad de Córdoba, hasta donde viajó el porteño Juan Manuel Olmos -referente del grupo que tuvo su acto fundacional en Parque Norte- para reunirse cara a cara con la diputada Natalia de la Sota. A diferencia del PJ mediterráneo, más conocido como cordobesismo, la hija del exgobernador no coquetea con los libertarios ni tampoco con el macrismo. Eso la pone en un sitial que siguen con atención en Buenos Aires.
Milei desplegó su optimismo económico ante legisladores propios: en la Casa Rosada hubo camisetas de la Selección y un mate por la reelección
Javier Milei juntó este lunes a un importante grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) para dar detalles de lo que será el proyecto de ley de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La charla, en la que el mandatario fue el único expositor, se extendió por casi dos horas y media.
Luego de las explicaciones del mandatario, que utilizó una pizarra para hacerlo, los diputados y senadores hicieron preguntas sobre lo expuesto, afirmaron fuentes oficiales consultadas por LA NACION. Milei aprovechó para desplegar su optimismo económico: “La economía está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8 por ciento”, aseguró.
Senado: Bullrich quiere abrir el recinto para tratar el proyecto de propiedad privada y un pliego clave
El oficialismo en el Senado enfrenta una semana clave en la que afrontará el doble desafío de tener que, primero, reunir el número suficiente de legisladores para abrir el recinto en la sesión convocada para este jueves y, después, conseguir los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el polémico capítulo que permite la extranjerización de tierras rurales.
Ese fue el compromiso que le arrancó la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich (Capital), al resto de los jefes de la oposición dialoguista la semana pasada en una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió convocar a sesión para el mediodía del próximo jueves.
El FBI busca reconstruir desde adentro cómo operaba la AFA: cita a exjerárquicos y avanza sobre el circuito del dinero en EE.UU.
La Justicia le dio un nuevo revés al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Luis Armella rechazó hoy la recusación que su defensa había promovido contra el fiscal Sergio Mola para apartarlo del caso.
Se trata del tercer pedido de apartamiento contra la fiscalía que fracasa, pero esta vez la defensa de Insaurralde había aprovechado las diferencias entre el juez y el fiscal para empujar su apartamiento.
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