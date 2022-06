Juan Manuel Urtubey dijo que hay dos Argentinas, una europea en la ciudad de Buenos Aires y una que es “África Central” en el interior

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se refirió ayer a la interna que divide al Gobierno de Alberto Fernández y aseguró que “el Frente de Todos está terminado”. Asimismo dijo que en las elecciones de 2023 no formaría parte ni del oficialismo ni de Juntos por el Cambio (JxC), e hizo un duro análisis de la situación del país: comparó a la ciudad de Buenos Aires con un país europeo y al interior con “África central”.

“Claramente acá hay dos Argentinas y nadie se puede enojar por eso. Una Argentina está en la ciudad de Buenos Aires, tiene el PBI per cápita de la capital de un país desarrollado de Europa. Y está la Argentina del interior, que vivimos en África Central”, declaró en una entrevista en la TV Pública.

Además, Urtubey apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y dijo que el jefe de la Ciudad abona la idea de que “la Argentina termina en la General Paz” por lo que le pelea el presupuesto a Nación.

“[Larreta] defiende los intereses de sus vecinos. Pero el grave problema de la Argentina mirada desde Buenos Aires es que se cree que el país es una Buenos Aires más grande. El problema más grave de la ley de coparticipación es que mientras en algunos lugares como estos el gasto por habitante es el de un país desarrollado, en otros lugares de la Argentina es cuatro veces menor”.

Por otra parte, fue consultado sobre la interna en el Gobierno. Hace unos días, Urtubey se presentó en un acto del Partido Justicialista de Mendoza, que tuvo como figura principal al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, invitado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, una dirigente de La Cámpora y de confianza con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Yo tengo visiones diferentes a la senadora Fernández Sagasti y a Wado. Pero que podamos compartir un escenario y dialogar me parece perfecto porque el país necesita eso”, aclaró.

El político, excandidato a vicepresidente en la fórmula que lideró Roberto Lavagna, aspira a atraer dirigentes justicialistas para reforzar un peronismo por fuera del kirchnerismo. En esa línea, al ser consultado sobre cómo ve al oficialismo, Urtubey aseveró que el Frente de Todos “está terminado” porque “ya no genera una esperanza” en los ciudadanos. Así, dijo que esa fractura es algo que “están demostrando los propios actores del sistema”.

Fue entonces que aseguró que no se aliaría al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2023, así como tampoco a Juntos por el Cambio.

Tras admitir que ese último espacio político lo “tanteó mil veces, incluso para que sea candidato”, aclaró: “Yo no tengo nada que ver con eso, porque soy peronista. Creo que este Gobierno no funciona, pero también creo que el problema de la Argentina no es solo este Gobierno, sino también el anterior”.

Críticas a Milei y al modelo del “club de la pelea”

Al repetir que está convencido de que hay que reforzar el peronismo, criticó también a los libertarios. Dijo que Javier Milei es “un fenómeno totalmente natural porque el el sistema político no es capaz de dar respuestas a los argentinos” y por otra parte aseguró que explota al extremo los ánimos de confrontación generados por la crisis: “[Milei] Es un catalizador en una Argentina de odiadores y confrontadores natos”.

Urtubey explicó que él tiene “una mirada diferente”, lejos de las confrontaciones. “Ese modelo de organización social que es el del club de la pelea, y que no es una cuestión de formas o estética, es algo que no deja crecer a la Argentina”.

Por último dio su punto de vista acerca de lo que podría pasar en 2023. Urtubey analizó que “hoy el país no está tan polarizado ni tampoco en tercios, sino en cuartos” y añadió: “Estoy convencido de que la Argentina tendrá un gobierno de coalición”.

Así, afirmó que él propone “una alternativa electoral”, criticó lo que hoy se ve en el oficialismo y optó por no decir qué nombres propondría para una coalición que funcione. “No hay una coalición de verdad, que esté planteada sobre un programa de gobierno. La Argentina no necesita una coalición de amigos, sino de acuerdos políticos basados en programas”.

“La Argentina necesita un peronismo de futuro, que salga de los prejuicios culturales que venimos arrastrando desde hace décadas y que nos hacen mal. Lo primero que requiere el peronismo es ser parte de la sociedad y a mí me parece que lo primero que requiere la sociedad es diálogo”, expresó.

Por otra parte, en diálogo con LN+, volvió sobre esos temas y explicó: “La lógica de existencia de este Gobierno es evitar que vuelva la derecha maldita. Pero no, la lógica tiene que ser que baje la inflación, que crezca la economía, que no haya pobreza”.

Urtubey recalcó: “Me reuní con Wado al igual que me reúno con dirigentes de Macri, que creo que no es la solución [JxC] para la Argentina. Esto se arregla desde el diálogo. Creer que yo me encuentro con alguien es porque no tengo convicciones... Pensar que la democracia es ausencia de diálogo es negar la democracia. La democracia no es ausencia del debate, de la discusión de ideas”.

Por último, rescató: “La única vez que creció el país cinco años seguidos fue cuando se pusieron de acuerdo los principales referentes de la política argentina. Raúl Alfonsín y Saúl Menem después de la hiperinflación, en el 89; y luego Duhalde y Alfonsín luego de la caída de De la Rúa”.