La Ciudad anunció un plan de viviendas orientado a familias de clase media y oficiales de la policía

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó este jueves un plan de viviendas para familias de clase media y policías durante un acto en el barrio de Parque Chacabuco. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que los recursos del Instituto de la Vivienda (IVC), antes destinados a la urbanización de barrios populares, se utilizarán para facilitar el acceso a la propiedad mediante obras y créditos hipotecarios.

La iniciativa proyecta la construcción de 379 hogares en un plazo de tres años. Las construcciones se distribuirán en Villa Soldati, Constitución y Parque Chacabuco, barrio donde se utilizará un terreno sobre avenida La Plata que perteneció al IVC y estuvo ocupado por más de 20 años.

“Con la plata que antes se destinaba a regalar viviendas en las villas, vamos a construir nuevas para familias de clase media y para policías”, dijo Macri. El funcionario calificó el estado previo de los predios como “una muestra del abandono”.

Para financiar el proyecto se usarán fondos del Instituto de la Vivienda. Santiago Filipuzzi - LA NACION

El edificio de Parque Chacabuco se ubicará junto al Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC 42). Contará con nueve pisos y 53 departamentos de diversas dimensiones. La obra incluirá un parque interno, cocheras y salones de usos múltiples. En Villa Soldati se edificarán 190 inmuebles. En Constitución se prevén 136 departamentos. En total, se destinarán $13.171 millones para este proyecto.

Según informaron fuentes oficiales, la política crediticia del Banco Ciudad fija condiciones especiales para la policía: los uniformados podrán acceder a préstamos en UVAs con una tasa fija del 7% anual, con una cuota que no superará en ningún caso el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar.

El GCBA destacó que, de los 30.587 efectivos que integran la fuerza de la Ciudad, solo 5350 viven en la Capital Federal, mientras que otros 25.237 residen en la provincia de Buenos Aires.

Los oficiales podrán acceder a préstamos en UVAs con una tasa fija del 7% anual. Prensa Gobierno de la Ciudad

Para el resto de los porteños, el gobierno de la Ciudad subsidiará dos puntos de la tasa de interés (previamente del 9,5%) para que el valor final se ubique en un 7,5% más UVAs.

El Banco Ciudad dispuso créditos para la primera casa por un monto máximo de 150 millones de pesos, mediante líneas de financiamiento que tienen un plazo de devolución de 20 años y alcanzan a empleados en relación de dependencia, autónomos y monotributistas.