La periodista hizo un editorial en su programa en Radio Mitre sobre el contexto actual tras la fase más estricta de la cuarentena

Cristina Pérez hizo un fuerte editorial en su programa Confesiones , en Radio Mitre , donde habló de la compleja situación actual por la pandemia de coronavirus . A unas pocas semanas de su cruce televisivo con el presidente Alberto Fernández , la periodista analizó el contexto de cuarentena : "La verdad es que tenemos que encontrar una solución para convivir, porque tenemos peores indicadores que los del 2001".

" El Gobierno está condenando a la miseria a gran parte de la Argentina mientras ellos siguen con sus actividades que eventualmente engorden sus arcas", sentenció la conductora de Telefe Noticias . "Vos le ordenás a otros que se fundan en nombre de tu autoridad y que se la aguanten. Y me parece que no funcionan así las cosas en un país democrático; o no debieran funcionar así", agregó.

"Cuando el presidente de la Nación decidió la cuarentena temprana , 19 de marzo, estaba mirando el diario del lunes. Países como Italia o España que por no tener tiempo vieron sobrepasados y colapsados sus sistemas sanitarios; y en ese momento la decisión tuvo una gran legitimidad porque se consideraba una ventaja comparativa crucial tener el tiempo que otros países no habían tenido ", continuó.

Luego reflexionó: "¿Después de 100 días, que sé hizo con ese 'tiempo'?", y luego realizó un enérgico reclamo: " H ace falta una política activa de testeos y aislamiento para evitar la circulación comunitaria del virus".

La conductora reconoció que el hecho de no ver "esos indicadores de espanto" que sí tuvieron otros países fue alentador, pero que lo inevitable ocurrió de todas formas: los casos siguieron creciendo. " ¿Y cuál es hoy el plan del Gobierno luego de un tiempo que en muchos sentidos fue malversado? El mismo plan. Se acabaron las ideas", cuestionó.

"El mismo plan hoy no alcanza porque solamente en el mes de abril tuvimos una caída de la economía más estrepitosa que el peor registro derivado de la crisis de 2001, y porque el Gobierno no puede cerrar los ojos ante las quiebras y la bancarrota permanente de miles de personas, de miles de argentinos", añadió.

Luego redobló la apuesta y fue más allá: "Sin embargo, aún teniendo el beneficio de la duda ante una situación única e impensada que se dio en el mundo, vemos que otros planes del oficialismo sí van para adelante : son los planes de la radicalización".

En una clara referencia al caso Vicentin por el que discutió en vivo con el presidente, aseguró: "Mientras gran parte de la sociedad intenta llevar adelante esto como puede, ve como el Gobierno avanza en su radicalización sistémica, donde intenta expropiar, se incrementa el discurso de la intolerancia y agrieta la grieta".

Cristina Pérez y su crítica al ministro de Salud Ginés González García

La periodista siguió con su editorial y afirmó que "hay situaciones que dan bronca y otras que dan risa", y en ese marco nombró al ministro de Salud, Ginés González García, y lo criticó por sus declaraciones sobre los runners : "Está comprobado que salir a correr no contagia, pero están impedidos de hacerlo por una cuestión simbólica como si las autoridades pudieran por una cuestión simbólica avanzar sobre las libertades de las personas".

"Y encima lo reconoce el ministro de Salud de la Nación. Dijo que prohibieron la actividad deportiva por 'imagen'. Es una falta de respeto inaceptable, realmente inaceptable", sentenció.

"Uno espera que exista algo de creatividad, pero también que en este momento que requiere más que nunca de unidad nacional, primero el presidente no siga cavando la grieta; y segundo que no siga cavando la fosa, porque cuando estás en el fondo del pozo, flaco, dejá de cavar más", señaló.

Sobre el final, dejó otra reflexión: "Hoy no alcanza con una sola mirada y abrazarse a l o que convirtieron en un dogma, la cuarentena ; la cuarentena te puede congelar la solución, pero no te resuelve la cuestión de fondo. Y el problema económico crece en el medio, que ya no es un problema, es una catástrofe".

"El dilema se hace realmente más complejo porque están en juego dos superveniencias: al coronavirus y las situaciones que enferman tanto o igual como el virus, ya sea por derivaciones emocionales o físicas de una tragedia socioeconómica de dimensiones que no conocemos en nuestra historia", cerró.