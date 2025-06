La dura advertencia de un gobernador aliado a Javier Milei sobre “gobernar solo”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejó una dura y sorprendente advertencia al presidente Javier Milei de cara a la reunión de gobernadores que ocurrirá el próximo lunes. El mandatario provincial, reconocido dialoguista y aliado de la Casa Rosada, sostuvo que el Presidente “no puede gobernar solo” y que, si la gestión libertaria no reacciona, habrá “un costo social muy importante” en el país. “O nos van bien a todos o nos va mal a todos. Que no se equivoque”, sentenció.

El gobernador dialogó con la prensa tras encabezar los actos por el Día de la Bandera en su provincia y confirmó que viajará el domingo por la noche para la reunión de los 23 gobernadores que ocurrirá el lunes.

Los mandatarios provinciales afrontaron ya varias situaciones de tensión con el Gobierno Nacional y hace dos semanas presionaron a la administración de Milei para una audiencia en bloque por la reforma fiscal. Gobernadores de todos los campamentos políticos se reunieron para discutir la falta de obras públicas y que la reactivación es más lenta de lo estimado, lo que impacta en sus recaudaciones.

Javier Milei es recibido por el Gobernador Osvaldo Jaldo Gobierno de Tucumán

En ese contexto de tensión es que Jaldo mostró distanciamiento de la Casa Rosada también en otros aspectos. A principios de mes, se convirtió en uno de los gobernadores aliados que comenzó a quitarle apoyo a Milei en el Congreso. Fue durante la sesión especial que debatía el aumento a las jubilaciones, la declaración de la emergencia en discapacidad y una nueva moratoria.

Los legisladores bajo el gobernador tucumano votaron a favor de todas, algo contrario a su posición usual -el año pasado fueron ellos quienes ayudaron a Milei a sostener el veto universitario y, por ello, el mandatario invitó a Jaldo a cenar en agradecimiento, junto con otros gobernadores que aportaron.

Este sábado aseguró que el bienestar de la macroeconomía “no es suficiente” para una buena administración del país. “Las variables macro son importantes, como tener déficit cero o un pequeño superávit, bajar la inflación, el riesgo país... Es importante, pero no suficiente”, señaló.

La reunión de 22 gobernadores, este martes en la nueva sede del CFI, donde acordaron realizar un pedido de audiencia a Milei por la reforma fiscal

Remarcó el problema que trajo a su distrito la liberación de las importaciones: “Hay que ver si nuestras empresas están en condiciones de competir contra otros países del mundo. La situación nos está demostrando que no. En el [rubro] textil ya es un problema. Están entrando prendas más baratas que los costos de producción que tenemos en las textiles de Tucumán".

Según Jaldo, los gobernadores plantearán este tipo de problemas al Gobierno Nacional, algo que se analizará en detalle el lunes. “Vamos a plantear el tema fiscal de las provincias, pero también vamos a llevar casos concretos”, dijo y remarcó que hablarán de todos los comercios e industrias que “se van cerrando en las provincias”, con un foco no solo en el Estado provincial, sino también en la actividad privada.

Es entonces que advirtió: “Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en Argentina si el Gobierno Nacional no reacciona en tiempo y forma”.

Los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo se reunieron con algunos gobernadores, entre ellos, Jaldo

Aunque se dijo que se llamó a la primera reunión del Consejo de Mayo, el gobernador aclaró que no recibió ninguna comunicación oficial al respecto, pero que estará presente si es convocado. Reclamó fuerte por una mayor comunicación de la Casa Rosada con los distritos.

“Nación tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias. Y les habla alguien que ha sido calificado como gobernador dialoguista desde el primer momento. Yo puedo ser dialoguista, pero dialogo a favor de Tucumán. Cuando tocan las cosas que nos corresponden, vamos a dialogar un poco más fuerte. A la nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas”, expresó.

Jaldo finalizó con una última advertencia: que Milei no puede gobernar sin la ayuda de los distritos. “Que no pretenda el Presidente que le vaya bien al Gobierno Nacional y a los 23 del interior nos vaya mal. Eso no existe en ninguna posibilidad. O nos va bien a todos o nos va mal a todos. Y esto lo tiene que tener claro: no va a poder gobernar sin los gobernadores. Que no se equivoque“.

El gobernador sostuvo que las provincias se encargan de “los problemas reales que tiene la gente”, como “la contención social, educación, salud, seguridad y asistencia social”. “El Gobierno Nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar. Necesita el acompañamiento de las provincias, de la misma manera que necesitamos el acompañamiento del Gobierno Nacional”, cerró.