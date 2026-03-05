La nueva geografía del poder que anticiparon los palcos VIP en el Congreso

La guerra que se libra en el interior del Gobierno tuvo un preludio el domingo, cuando la transmisión oficial no mostró jamás durante la Asamblea Legislativa ni al estratega Santiago Caputo ni a los suyos, todos ubicados en uno de los palcos del recinto.

Fue un antecedente de lo que pasó hoy, cuando la hermana presidencial le arrebató al estratega el control del Ministerio de Justicia y ubicó en la cúpula a Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, que le responden a ella. Viola, incluso, apareció en las imágenes del Congreso justo al lado de Eduardo “Lule” Menem, principal articulador de la secretaria general.

Más allá, las tomas también enfocaron a otros dos escoltas karinistas: el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y la subsecretaria de Planificación General de la hermana presidencial, María Belén Agudiez, arengando al Presidente.

Cuentan por los pasillos de Casa Rosada que varios de los caputistas se enteraron en su hábitat natural -o sea, X- que no habían sido ponchados por la transmisión oficial de la cadena nacional que montó la TV Pública. El canal está bajo la órbita del subsecretario de Prensa, Javier Lanari, un ladero de Karina Milei. No dudaron de que la movida había sido adrede, pero por esas horas se cocía algo más importante: la sucesión de Mariano Cúneo Libarona y, por ende, el destino de uno de los suyos: el ahora exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Una de las integrantes del equipo de Caputo, Macarena Alifraco, publicó el domingo una foto en redes que dejó ver a parte de los integrantes del palco silenciado.

Por el contrario, en la transmisión sí privilegiaron -además de a los funcionarios del Gobierno- a grupos de militantes que pertenecen al esquema partidario que conducen a nivel nacional Karina Milei junto a Martín y “Lule” Menem, y que tiene como ariete en la provincia de Buenos Aires a Sebastián Pareja. Los que integran Las Fuerzas del Cielo (la organización referenciada en Caputo), que son las caras más conocidas de las bases libertarias, no se vieron.

Dentro del grupo político había presidentes partidarios, dirigentes de segundas líneas -sobre todo de la provincia de Buenos Aires- y jóvenes recientemente integrados a la nueva agrupación universitaria de LLA.

Amerio, Caputo y Parisini, en el palco de Las Fuerzas del Cielo

Parejistas

En esta galería del recinto se observa a parte de la militancia libertaria que responde al diputado nacional y también armador Sebastián Pareja.

En la primera plana aparece primero -de izquierda a derecha- el coordinador de LLA en la localidad de Navarro, Leonardo Benítez.

Lo acompaña a su lado la diputada provincial Fernanda Coitinho, quien se presenta en sus redes como “de la nueva derecha y provida”, y suma “Dios, patria y familia”. Antes de asumir en la Legislatura fue jefa de Anses de Almirante Brown.

En la imagen también se ve Claudia del Valle, quien fue candidata a senadora provincial en las últimas elecciones, es empleada del PAMI en Suipacha. Del Valle responde a Pareja y tiene un vínculo cercano con la diputada nacional Miriam Niveyro.

Cierra esa primera hilera Agustín Rossi. Homónimo del exministro de Defensa kirchnerista, en este caso se trata de un concejal de LLA de General Rodríguez. Fue promovido a la política por la diputada nacional Andrea Vera, hija de Ramón Vera, puntero libertario en la primera sección electoral, la más poblada del distrito bonaerense.

Los universitarios libertarios

En este otro palco del Congreso se ubicaron militantes de la agrupación Universitarios por La Libertad, que inauguró la secretaria general, Karina Milei, la semana pasada, y que tiene como principal exponente a Sharif Menem, funcionario de la Cámara de Diputados y uno de los organizadores de la asamblea legislativa.

En la imagen que mostró la transmisión oficial hay representantes de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero, según le contaron a LA NACION fuentes partidarias.

Las jóvenes que arengan en este cuadro son tres.

Las de la izquierda, ambas de Córdoba, encabezan una delegación de Universitarios por La Libertad en su provincia. En ese territorio Karina Milei y los Menem tienen como enlace al jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni.

La de la izquierda lleva el apellido del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos: Pilar Maradona. Dicen fuentes libertarias que hay un parentesco muy lejano con el Diez. La otra es Iara Marshall. Ambas posaron para Instagram desde las alturas del recinto.

En tanto, el único joven que se ve en esta primera hilera se presenta en redes como Benjamín Gosen, integrante de las filas de la juventud libertaria de Tucumán.

Más soldados de Karina

En esta galería que también enfocó la cadena nacional la más conocida es María Amoroso (que se hace llamar “Mía” en las redes), concejal de José C. Paz. Amoroso tuvo un paso por la militancia de Las Fuerzas del Cielo, pero en uno de sus últimos posteos le dedicó unas palabras no solo al Presiente sino también a su hermana. “José C. Paz siempre los va a respaldar”, les dijo.

A su izquierda se ubica Roxana Cavallini, referente de Pareja en el Partido de la Costa, excandidata a intendenta en 2023 y jefa de la oficina de Anses de Santa Teresita. Según sus propios dichos en redes, fueron “un deleite al oído” las palabras de Milei en la apertura de sesiones. Ofició como concejal de Pro cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.

La señora de lentes es una referente de Pareja en Lomas de Zamora, de nombre Mónica.

Los legisladores porteños alineados

En estas otras locaciones que fueron enfocadas por la televisión se ubicaron referentes libertarios de la ciudad de Buenos Aires, donde Karina Milei tiene como enlace a su amiga Pilar Ramírez, jefa de la bancada porteña, quien se sentó en la galería reservada -la más importante de la Cámara de Diputados- junto a los padres presidenciales, Alicia y Norberto. Ese sector fue tenido en cuenta en varias oportunidades durante la cadena nacional.

En la primera captura se muestran, de izquierda a derecha abajo, Marcelo Ernst, Marina Kienast y Sandra Rey, todos legisladores porteños de LLA. En la segunda aparecen Nicolás Pakgojz y Andrea Freguia, también legisladores. Junto a Pakgojz, se sentaron dos exdiputados que fueron invitados por Martín Menem. Se trata del radical Rodrigo de Loredo y el lilito Juan Manuel López.

Presidentes de partido

En el palco destinado a las autoridades partidarias se ubicó en el centro el exviceministro del Interior Lisandro Catalán, titular de LLA en Tucumán y mano derecha de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete. Catalán estuvo escoltado a la derecha por el jefe de LLA en Santiago del Estero y excandidato a senador, Tomás Figueroa; y a la izquierda por el presidente del partido en Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez. Atrás está el diputado provincial Adrián Núñez, que comanda LLA en Misiones.

Los “fieles”

En este palco se ven cuatro jóvenes que se llaman a sí mismos “los fieles” y que pregonan las ideas económicas que lleva como bandera Milei. Diego Macana (el de la izquierda) se presenta como economista y maneja la cuenta Escuela Austríaca de Economía, usualmente retuiteada por el Presidente. Oriundo de Colombia, considera su “mentor” a Jesús Huerta de Soto y a Milei “el mejor presidente de la historia”. Visitó Casa Rosada en varias oportunidades.

Lo acompañan sus laderos Fabián Amarilla (militante libertario en Río Gallegos), “Tami” Vila y el médico Mario Desimoni.

Los amigos

En esta toma apareció, en el centro, el físico y amigo de Milei Demian Reidel, extitular de Nucleoeléctrica, que se fue de su cargo en una salida controlada, después de que recayeran sobre su gestión acusaciones de sobreprecios en la adjudicación de un servicio de limpieza y la compra de un software, que él niega. Reapareció públicamente esa noche. Su corrimiento le permitió a Santiago Caputo el manejo estratégico total sobre del área nuclear.

Lo acompañaban el economista oficialista Miguel Boggiano y Diego Valenzuela, quien desde diciembre espera con licencia que salga su nombramiento frente al área de Migraciones. Cercano a Bullrich, Valenzuela se tomó licencia como intendente de Tres de Febrero y también como senador provincial

Los funcionarios

Estos palcos que también se vieron en la transmisión están directamente vinculados a la gestión diaria del gobierno libertario.

En el primero se lo ve a parte del equipo de Luis “Toto” Caputo y al titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En el otro están el secretario Legal y Administrativo de Capital Humano, Facundo Echenique; y a su lado al jefe de Gabinete de la misma cartera, Leandro Massaccesi; junto a funcionarios del Ministerio del Interior de Diego Santilli: la subsecretaria de Asuntos Políticos, Fernanda Antonijevic (abajo a la izquierda); y el secretario del Interior, Gustavo Coria (arriba al centro).

En la siguiente imagen aparecen, en el centro, el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla; junto, a la izquierda, a Florencia Zicavo, mano derecha del exministro de Justicia Cúneo Libarona y extitular de la unidad -ya disuelta- que creó la Casa Rosada para supuestamente investigar el caso $LIBRA.

Se suman en ese palco dos funcionarios del Ministerio de Desregulación de Sturzenegger: el secretario de Transformación, Maximiliano Fariña (de corbata roja); y secretario de Desregulación, Alejandro Cacace (asomado a la derecha arriba).

Los invitados de Villarruel

Lo que tampoco se vio en la transmisión fue el palco que estuvo destinado a la vicepresidenta Victoria Villarruel, enfrentada sin retorno con los Milei e incluso blanco de los dardos del Presidente, que la acusó -en pleno discurso pero sin nombrarla- de querer esmerilarlo.

Según pudo saber LA NACION, los invitados de Villarruel fueron el influencer Danann y su novia, la puertorriqueña Elizabeth Torres, ambos con ideología de derecha pero enfrentados con sectores del mileísmo; como así también Mario “Pato” Russo, principal asesor de la titular del Senado, y el abogado Pablo Davoli, también del equipo de Villarruel.