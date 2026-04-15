La reflexión bíblica de Milei en redes después de haberse mostrado disconforme con el número de inflación

El presidente Javier Milei compartió este miércoles un mensaje reflexivo de tinte religioso un día después de que se conociera el dato de inflación del 3,4% en marzo.

Desde la plataforma Instagram, donde suele estar activo, Milei subió un retrato de sí mismo y sumó una leyenda bíblica. “El hombre que camina con la Torá en el corazón posee la mirada del Tzadik (el justo). Es una mirada que no juzga por las apariencias superficiales, sino que penetra hasta la esencia”, dice el mensaje.

El texto alude además que esa determinación “no flaquea ante las tormentas del destino porque recuerda la promesa ‘Los que confían en el Eterno son como el Monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre’”

El pasaje citado pertenece al Salmo 125, un texto bíblico que alude a la firmeza y la protección divina sobre quienes mantienen su fe.

En sus primeros versículos, el texto compara a los creyentes con el monte Sión —símbolo de estabilidad— y plantea que, así como Jerusalén está rodeada de montañas, Dios resguarda a su pueblo “desde ahora y para siempre”.

A lo largo del capítulo, además, se establece una distinción entre los justos, que serán preservados, y quienes se apartan hacia la maldad, que enfrentarán consecuencias.

El posteo de Javier Milei en la red social Instagram con una reflexión de tinte religiosa

La publicación llegó 24 horas después de la intervención de Milei en el Summit de AmCham, un encuentro realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en una jornada que estuvo atravesada por la difusión del índice inflacionario y el aniversario de la salida del cepo cambiario.

Allí, el mandatario enfocó su exposición en justificar el número de inflación y ratificar la hoja de ruta, al anticipar que no cambiará el rumbo económico y pedir “paciencia”.

El presidente Javier Milei durante su participación en el summit de Amcham Rodrigo Néspolo

Milei vinculó el registro mensual con cuestiones estacionales —como educación, transporte y carne— y con lo que describió como un “ataque especulativo” ocurrido en 2025.

“No fue gratis el intento de la política de generar un golpe de Estado”, sostuvo al explicar la dinámica que atribuyó al alza de precios,

En ese marco, el mandatario consideró que la suba se explica por una menor preferencia por pesos y planteó que el fenómeno responde a factores ya identificados por su equipo. También aseguró que el proceso tenderá a revertirse en los próximos meses, más allá de variaciones puntuales.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía Luis Caputo Tomas Cuesta - Getty Images South America

A pesar del resultado, rechazó introducir modificaciones en la estrategia oficial y pidió “paciencia”. “No vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica, ni tampoco vamos a vulnerar los valores morales”, afirmó ante el auditorio.

Asimismo, defendió el esquema basado en disciplina fiscal y control monetario, al sostener que “el equilibrio de largo plazo” se mantiene sin cambios, aunque con una dinámica distinta en el corto plazo. Según indicó, algunos indicadores, como la inflación núcleo sin el efecto de la carne, se habrían mantenido estables.